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Эти 4 знака Зодиака поймают удачу за хвост. Кого осчастливят классные новости

Пятница 10 января 2025 21:01
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Эти 4 знака Зодиака поймают удачу за хвост. Кого осчастливят классные новости Таро-гороскоп на субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 11 января представители 4 знаков Зодиака могут услышать новости, которые подарят им много радости. Эта суббота их приятно удивит.

Кому Таро-гороскоп на 11 января сулит счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Близнецы

В субботу вам не придется тратить силы на решение проблем, которые не имеют к вам никакого отношения. Сосредоточьтесь на своих делах и готовьтесь к прекрасным новостям. Вы сможете добиться желаемого, а радостная весть заставит вас прыгать от восторга.

Скорпион

Таро-гороскоп на 11 января сулит вам веселые приключения. Вы сможете поймать удачу за хвост, но для этого стоит стряхнуть с себя пыль и отдаться волне авантюр. Рискуйте, веселитесь и покоряйте новые высоты - вы достойны самого лучшего.

Овен

В субботу многим хочется расслабиться и даже залечь на дно. Однако едва ли это про вас, ведь карты Таро советуют вам собрать всю волю в кулак и сделать то, что так давно откладывалось в долгий ящик. Удача будет на вашей стороне, а хорошие новости дадут еще больше желания сворачивать горы - действуйте.

Весы

Таро-гороскоп на субботу сулит вам щедрую награду за все, что вы сделали в прошлом. Помните о законе бумеранга и просто проанализируйте все, что случится с вами в этот день. И если вы получите радостные новости, а удача наконец-то вернется в вашу жизнь - вы все делали правильно. Если же этого не будет - пора что-то менять.

К слову, ранее астролог назвала знаки Зодиака, которых осчастливит Меркурий в особенной фазе.

Также узнайте, каким знакам Зодиака повезет на выходных.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Your Tango.

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