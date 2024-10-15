Мастерство обмана. 7 фильмов о гениальных мошенниках и хитроумных аферах

Поймай меня, если сможешь, 2002

Биографическая криминальная драма режиссера Стивена Спилберга, основанная на реальных событиях. В центре сюжета - история Фрэнка Абигнейла (Леонардо Ди Каприо), молодого мошенника, еще подростком научившегося мастерски подделывать документы и выдавать себя за пилота, врача и адвоката.

Используя свой талант к обману, он сумел украсть миллионы долларов, прежде чем за ним стал охотиться агент ФБР Карл Генретти (Том Хэнкс).

Паразиты, 2019

Южнокорейский триллер режиссера Пон Джун Хо, рассказывающий историю бедной семьи Кимов, постепенно проникающей в жизнь состоятельной семьи Паков. Сначала Кими подстраивают обман и получают работу в доме богачей, но со временем их хитрая схема выходит из-под контроля.

Аферист по Tinder, 2022

Документальный фильм о невероятной истории Саймона Леваева, мошенника, использовавшего популярное приложение для знакомств Tinder, чтобы обманом выманивать огромные суммы денег у женщин. Представляясь успешным бизнесменом и наследником алмазной империи, он создавал иллюзию роскошной жизни, манипулируя своими жертвами и убеждая их брать большие кредиты.

Фильм показывает реальные свидетельства пострадавших женщин и раскрывает хитрую схему аферы, шокировавшую мир.

Маэстро лжи, 2017

Биографический фильм, основанный на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг Берни Мэйдоффа, финансиста, создавшего одну из величайших финансовых пирамид в истории.

Главную роль играет Роберт Де Ниро. Мэйдофф обманул инвесторов на миллиарды долларов, делая вид, что его компания приносит огромные прибыли, хотя на самом деле это была схема Понци. Фильм показывает не только мошеннические махинации Мэйдоффа, но и разрушительные последствия для его семьи и жертв. Это история о алчности, обмане и крахе одной из крупнейших финансовых афер современности.

Афера Доктора Нока, 2017

Криминальная драма, основанная на реальных событиях. Это история о враче Джоне Ноке, которого играет Джозеф Файнс. Он становится объектом расследования, когда оказывается, что его уникальные методы и успешные результаты скрывают темную сторону - серьезные этические и правовые нарушения.

Фокус, 2015

По сюжету, опытный мошенник Ник Уортонг (Уилл Смит) становится наставником молодой и привлекательной аферистки Джесс (Марго Робби). Ник берет Джесс под свое крыло и учит его искусству манипуляций и обмана. Во время их сотрудничества между ними загорается роман, но их отношения усложняются, когда Джесс покидает Ника.

Через три года они снова встречаются, и Ник пытается реализовать масштабную аферу, в которой Джесс играет немаловажную роль.

Двадцать одно, 2008

Криминальная драма о группе студентов Массачусетского технологического института, разрабатывающих сложную стратегию для игры в блэкджек в Лас-Вегасе. Главный герой, Бен Кэмпбелл (Джим Стургесс), выбирает присоединиться к этой группе, чтобы заработать деньги на обучение.

Студенты используют технику подсчета карт, позволяющую им получать значительное преимущество в игре. Однако их успехи привлекают внимание казино, и вскоре им приходится сталкиваться с опасностями и последствиями своих действий.