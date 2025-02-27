Не обезьяны, не крысы. Какой вид будет доминировать на планете, если человечество исчезнет

Ученые раскрыли правду о том, кто сможет доминировать на Земле после того, как человечество вымрет. И это не приматы, и не дельфины, а кто-то гораздо интереснее, у кого интеллект и способность к адаптации может изменить будущее.
Какие существа будут господствовать в мире после того, как исчезнет человечество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The european.
Представьте себе мир, в котором люди внезапно исчезли. Нет шумных городов, высоких небоскребов - и природа возвращает все на свое место. В эту новую эру один вид живых существ может начать доминирование над всеми остальными. И это не дельфины, не крысы и даже не приматы.
Идея может показаться сейчас научной фантастикой, но профессор Тим Коулсон из Оксфордского университета предполагает, что в постчеловеческом мире главным существом станет осьминог. Да-да, высокоумные головоногие моллюски имеют все шансы на то, чтобы властвовать миром.
Когда люди думают об умных животных, они обычно имеют в виду обезьяну, дельфина или птиц. Однако ученые утверждают, что именно осьминоги обладают чрезвычайными когнитивными способностями, которые не уступают или даже превосходят способности многих млекопитающих.
У этих моллюсков миллионы нейронов, многие из которых разбросаны по их рукам, что позволяет им мыслить независимо каждой конечностью.
"Их интеллект является одним из самых развитых в животном мире", - утверждает профессор Коулсон.
Осьминоги продемонстрировали свою способность решать сложные проблемы, убегать из вольеров и даже использовать орудия труда - черты, которые редко наблюдаются за пределами людей и некоторых приматов.
По словам ученых, уже сейчас они могут:
"Если люди исчезнут, осьминоги могут не просто выжить - они смогут процветать, эволюционировать и в конце концов доминировать в мире", - говорит профессор Коулсон.
Их децентрализованная нейронная сеть делает их чрезвычайно гибкими и способными выполнять многие задачи, что станет невероятным преимуществом в непредсказуемом мире после исчезновения людей.
Многие высокоразвитые животные, такие как дельфины или вороны, опираются на сложные социальные структуры. Хотя это полезно в структурированной среде, это может быть слабым местом в хаотичном мире, где нет людей. Социальные животные зависят от сотрудничества, и без влияния человека их групповая динамика может быть нарушена.
А осьминоги одиноки, адаптированы и выносливы. Они не полагаются на социальную структуру, чтобы выжить, и это делает их очень самодостаточными. Это означает, что они не будут бороться с крахом организованного общества и будут продолжать развиваться в изоляции.
Кроме того, осьминоги могут выживать в экстремальных условиях, от глубоких океанов до прибрежных рифов. Некоторые виды могут выживать вне воды до 30 минут. А это свидетельствует о том, что они в будущем смогут исследовать сушу.
По словам профессора Коулсона, осьминоги уже сейчас развиваются для того, чтобы жить на суше.
"Представьте себе мир, где эти гении со щупальцами манипулируют инструментами, строят убежища и даже исследуют Землю", - говорит он.
И хотя представить себе это трудно, история Земли полна эволюционных сюрпризов. Амфибии когда-то выходили из воды на сушу и осьминоги, если позволят условия окружающей среды, смогут адаптироваться так же.
"С прогрессом возможно, если не вероятно, что они разработают способы дышать на суше, и в конце концов, начнут охотиться на наземных животных", - добавляет Коулсон.
Ну, а учитывая, что 71% Земли покрыт водой, осьминоги уже прочно закрепились в самой большой экосистеме планеты. Если они разовьют возможность амфибий, то смогут расширить свое влияние за пределы океана и стать доминирующими существами в постчеловеческом мире.
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