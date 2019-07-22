МАУ знову потрапила в скандал: у Дніпрі пасажири застрягли на 20 годин

Пасажири Міжнародних авіаліній України (МАУ) застрягли в аеропорту Дніпра на 20 годин через поломку літака і не змогли вилетіти в точку призначення. Про це повідомив Дмитро Деревицький на своїй сторінці в Facebook.

Деревицький розказав, що зламався літак, на якому група туристів повинна була відправитися у відпустку і всі пасажири рейсу застрягли в аеропорту. Кілька разів рейс переносили, а потім повідомили, що всі постраждалі туристи зможуть вилетіти тільки в 7 годин ранку. В результаті деяким довелося провести ніч в очікуванні свого рейсу прямо в аеропорту.

Фото: facebook.com/dmitry.der.9

"МАУ, бажаю банкрутства. Рейс о 7 ранку, більшість летить у відпустку, перенесення вильоту на 20 годин. Літак в неробочому стані. МАУ, вистачить мучити себе і пасажирів, йдіть з ринку. І звичайно вистачить тримати Дніпро в заручниках через обмеження польотів інших авіакомпаній в аеропорт", - написав Деревицький на своїй сторінці і опублікував фотографії і відео, як співробітники авіакомпанії вивантажують багаж з несправного літака.

У коментарях автор посту поскаржився, що поміняти квитки на інший рейс неможливо, так як всі міжнародні авіаперельоти з Дніпра здійснюють лише дві компанії і більшість рейсів саме МАУ.

Скріншот поста (facebook.com/dmitry.der.9)

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