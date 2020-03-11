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МАУ скасовує рейси через коронавірус: названі напрями і терміни

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МАУ через коронавірус пішла на безпрецедентні заходи безпеки

МАУ через коронавірус скасовує рейси у багато країн світу, де спостерігаються спалахи епідемії COVID-19. Стало відомо, куди можна буде літати, а також орієнтовні терміни дії заборони на перельоти.

Так, на сторінці авіаперевізника в Facebook з'явилося попереджувальне повідомлення, в якому сказано про скасування деяких рейсів в такі країни:

  • Італію,
  • Швейцарію,
  • Грецію,
  • Німеччину,
  • Ізраїль,
  • Іспанію,
  • Великобританію,
  • Литву,
  • Азербайджан,
  • Туреччину,
  • Польщу,
  • Угорщину,
  • Австрію,
  • Чехію,
  • Фінляндію,
  • Данію.

У авіаперевізника зазначили, що на такі заходи вони пішли через рекомендації урядів багатьох країн про уникнення масових заходів, а також через зниження попиту на квитки по цим напрямкам.

"Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь", - сказано в повідомленні.

МАУ скасовує рейси через коронавірус (скрін: facebook.com/flyuia.ua)

Варто зазначити, що скасування деяких рейсів не означає повне припинення авіасполучення з країною. Приміром, в столицю Італії Рим, польоти поки не скасовують. А ось у Венецію і Мілан деякі рейси скасували.

Скасування рейсів триватиме з 12 березня до початку квітня (терміни варіюються).

Крім того, змінити польотну програму через коронавірус може і українська авіакомпанія SkyUp. На даний момент розглядається питання.

До речі, нещодавно в МАУ заявили, що пасажири зможуть змінювати дату броні квитків.

Нагадаємо, нещодавно лікар розповів, коли українцям варто чекати спалаху коронавіруса.

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