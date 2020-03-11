ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікар розповів, коли в Україні чекати спалаху коронавіруса

STYLERЖиття    11.03.2020 - 08:05
Лікар розповів, коли в Україні чекати спалаху коронавіруса
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 може поширитися в Україні вже скоро, з чим пов'язаний ризик епідемії - в матеріалі Styler

Коронавірус в Україні виявили в однієї людини 3 березня. Поки в країні вживаються посилені заходи безпеки з протидії COVID-19 медики вважають, що в Україну незабаром зросте ризик розповсюдження небезпечної інфекції.

Така ймовірність дуже висока на Великдень, коли українці будуть повертатися з Італії, де багато з них працюють. Таку заяву зробив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій, пише "Гордон".

Медик зазначив, що Україні певною мірою пощастило, оскільки вона не є популярною серед туристів або економічною Меккою, до того ж у нас немає великих громад вихідців з Південно-Східної Азії. Однак Лапій вважає, що поширення вірусу в країні - питання часу, оскільки в сучасному світі закрити кордони повністю неможливо, і ні одна система не може повністю запобігти загрозі.

Лікар також вважає, що після спаду влітку, коронавірус може повернутися з ще більшою силою восени цього року.

"Як вірус поведе себе надалі - сказати складно. Ми бачимо, що він мутував. Можна припустити, що в літній період в Північній півкулі вірус нікуди не дінеться. А восени повернеться з ще більшою силою", - зазначив Лапій.

Медик не виключає, що спад епідемії коронавіруса в Китаї може бути пов'язаний з безпрецедентними заходами, проведеними в країні. Але як він себе поведе при менш ефективних заходах боротьби, сказати складно.

Нагадаємо, що в групі ризику зараження і летальності коронавіруса вікова група 70-79 і 80+ років, люди з захворюваннями дихальної системи, діабетики.

Лікар розповів, коли в Україні чекати спалаху коронавіруса

Групи ризику коронавіруса (інфографіка від МОЗ України)

Раніше ми писали про перших діях при виявленні у себе підозрілих симптомів.

У Грузії коронавірусом вперше заразилася дитина МЗС дало українцям в Ізраїлі та Японії рекомендації у зв'язку із коронавірусом
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся