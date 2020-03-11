Лікар розповів, коли в Україні чекати спалаху коронавіруса

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 може поширитися в Україні вже скоро, з чим пов'язаний ризик епідемії - в матеріалі Styler

Коронавірус в Україні виявили в однієї людини 3 березня. Поки в країні вживаються посилені заходи безпеки з протидії COVID-19 медики вважають, що в Україну незабаром зросте ризик розповсюдження небезпечної інфекції.

Така ймовірність дуже висока на Великдень, коли українці будуть повертатися з Італії, де багато з них працюють. Таку заяву зробив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій, пише "Гордон".

Медик зазначив, що Україні певною мірою пощастило, оскільки вона не є популярною серед туристів або економічною Меккою, до того ж у нас немає великих громад вихідців з Південно-Східної Азії. Однак Лапій вважає, що поширення вірусу в країні - питання часу, оскільки в сучасному світі закрити кордони повністю неможливо, і ні одна система не може повністю запобігти загрозі.

Лікар також вважає, що після спаду влітку, коронавірус може повернутися з ще більшою силою восени цього року.

"Як вірус поведе себе надалі - сказати складно. Ми бачимо, що він мутував. Можна припустити, що в літній період в Північній півкулі вірус нікуди не дінеться. А восени повернеться з ще більшою силою", - зазначив Лапій.

Медик не виключає, що спад епідемії коронавіруса в Китаї може бути пов'язаний з безпрецедентними заходами, проведеними в країні. Але як він себе поведе при менш ефективних заходах боротьби, сказати складно.

Нагадаємо, що в групі ризику зараження і летальності коронавіруса вікова група 70-79 і 80+ років, люди з захворюваннями дихальної системи, діабетики.

Групи ризику коронавіруса (інфографіка від МОЗ України)

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