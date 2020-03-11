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МАУ отменяет рейсы из-за коронавируса: названы направления и сроки

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МАУ из-за коронавируса пошла на беспрецедентные меры безопасности

МАУ из-за коронавируса отменяет рейсы во многие страны мира, где наблюдаются вспышки эпидемии COVID-19. Стало известно, куда нельзя будет летать, а также ориентировочные сроки действия запрета на перелеты.

Так, на странице авиаперевозчика в Facebook появилось предупредительное сообщение, в котором сказано об отмене некоторых рейсов в такие страны:

  • Италию,
  • Швейцарию,
  • Грецию,
  • Германию,
  • Израиль,
  • Испанию,
  • Великобританию,
  • Литву,
  • Азербайджан,
  • Турцию,
  • Польшу,
  • Венгрию,
  • Австрию,
  • Чехию,
  • Финляндию,
  • Данию.

У авиаперевозчика отметили, что на такие меры они пошли из-за рекомендаций правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, а также из-за снижения спроса на билеты по этим направлениям.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее", - сказано в сообщении.

МАУ отменяет рейсы из-за коронавируса (скрин: facebook.com/flyuia.ua)

Стоит отметить, что отмена некоторых рейсов не означает полное прекращение авиасообщения со страной. К примеру, в столицу Италии Рим, полеты пока не отменяют. А вот в Венецию и Милан некоторые рейсы все же отменили.

Отмена рейсов будет длиться с 12 марта до начала апреля (сроки варьируются).

Кроме того, изменить полетную программу из-за коронавируса может и украинская авиакомпания SkyUp. На данный момент вопрос рассматривается.

К слову, недавно в МАУ заявили, что пассажиры смогут менять дату брони билетов.

Напомним, недавно врач рассказал, когда украинцам стоит ждать вспышки коронавируса.

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