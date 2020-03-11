МАУ отменяет рейсы из-за коронавируса: названы направления и сроки

МАУ из-за коронавируса отменяет рейсы во многие страны мира, где наблюдаются вспышки эпидемии COVID-19. Стало известно, куда нельзя будет летать, а также ориентировочные сроки действия запрета на перелеты.

Так, на странице авиаперевозчика в Facebook появилось предупредительное сообщение, в котором сказано об отмене некоторых рейсов в такие страны:

Италию,

Швейцарию,

Грецию,

Германию,

Израиль,

Испанию,

Великобританию,

Литву,

Азербайджан,

Турцию,

Польшу,

Венгрию,

Австрию,

Чехию,

Финляндию,

Данию.

У авиаперевозчика отметили, что на такие меры они пошли из-за рекомендаций правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, а также из-за снижения спроса на билеты по этим направлениям.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее", - сказано в сообщении.

МАУ отменяет рейсы из-за коронавируса (скрин: facebook.com/flyuia.ua)

Стоит отметить, что отмена некоторых рейсов не означает полное прекращение авиасообщения со страной. К примеру, в столицу Италии Рим, полеты пока не отменяют. А вот в Венецию и Милан некоторые рейсы все же отменили.

Отмена рейсов будет длиться с 12 марта до начала апреля (сроки варьируются).

Кроме того, изменить полетную программу из-за коронавируса может и украинская авиакомпания SkyUp. На данный момент вопрос рассматривается.

К слову, недавно в МАУ заявили, что пассажиры смогут менять дату брони билетов.

Напомним, недавно врач рассказал, когда украинцам стоит ждать вспышки коронавируса.