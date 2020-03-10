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МАУ скасовує частину авіарейсів через коронавірус

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 14:45
МАУ скасовує частину авіарейсів через коронавірус
Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Також авіакомпанія скасовує частину окремих внутрішніх рейсів у межах України

Український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" скасовує авіаперельоти в 16 країн через коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ у Facebook.

Як повідомили в авіакомпанії, деякі авіарейси будуть скасовані до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України.

"У зв'язку з рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов'язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти МАУ скасовує деякі рейси...", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії зазначили, що про подальших рішеннях компанії в контексті запровадження карантину в Італії буде додатково повідомлено пізніше.

Також у компанії запевнили, що пасажири будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь.

"Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті або зателефонуйте в сервісний центр авіакомпанії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіакомпанія Великобританії Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.

Крім того, найбільша авіакомпанія Європи, німецька Lufthansa скасовує до 50% рейсів у зв'язку з падінням попиту на перельоти через спалах коронавірусу COVID-19.

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