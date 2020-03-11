МАУ отменяет рейсы из-за коронавируса: названы направления и сроки

МАУ из-за коронавируса пошла на беспрецедентные меры безопасности
МАУ из-за коронавируса отменяет рейсы во многие страны мира, где наблюдаются вспышки эпидемии COVID-19. Стало известно, куда нельзя будет летать, а также ориентировочные сроки действия запрета на перелеты.
Так, на странице авиаперевозчика в Facebook появилось предупредительное сообщение, в котором сказано об отмене некоторых рейсов в такие страны:
У авиаперевозчика отметили, что на такие меры они пошли из-за рекомендаций правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, а также из-за снижения спроса на билеты по этим направлениям.
"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее", - сказано в сообщении.
МАУ отменяет рейсы из-за коронавируса (скрин: facebook.com/flyuia.ua)
Стоит отметить, что отмена некоторых рейсов не означает полное прекращение авиасообщения со страной. К примеру, в столицу Италии Рим, полеты пока не отменяют. А вот в Венецию и Милан некоторые рейсы все же отменили.
Отмена рейсов будет длиться с 12 марта до начала апреля (сроки варьируются).
Кроме того, изменить полетную программу из-за коронавируса может и украинская авиакомпания SkyUp. На данный момент вопрос рассматривается.
К слову, недавно в МАУ заявили, что пассажиры смогут менять дату брони билетов.
Напомним, недавно врач рассказал, когда украинцам стоит ждать вспышки коронавируса.