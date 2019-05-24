Мати і поцілунки: Каменських і Кароль запалили на весіллі. Відео

Весілля Насті Каменських і Потапа пройшла вчора, 23 травня, в елітному столичному ресторані Fabius. На церемонію було запрошено багато українських знаменитостей, серед яких була і Тіна Кароль. Співачка виклала в Instagram пікантне відео.

На відео Тіна Кароль стоїть в обнімку з Настею Каменських. При цьому видно, що співачки вже не зовсім тверезі.

Весілля Насті Каменських і Потапа - Тіна Кароль відіжгла з Каменських (відео: instagram.com/tina_karollife)

"Б*я, у мене сторіз буде з Тіною!", - сказала Каменських і доторкнулась губами до щоки Кароль.

У свою чергу, Тіна ніяково засміялася і сказала: "Сексі-сторіз!".

Користувачі мережі також прокоментували це відео.

Це все шампань;

Сексі. Ви реал сексі. Але бухі;

Забіяки;

Настя, а букетик нашій Тіночці, принесла?

Скріншот з Instagram

Дівчата відпочивають;

Красуні;

Ех, де я був? Такі дівчата...

Нагадаємо, що на весілля Насті і Потапа шанувальники помітили важливу деталь. Каменських двічі змінювала вбрання. Цю деталь помітили уважні фанати, виклали відео в Instagram.

Раніше повідомлялося, що популярна співачка Оля Полякова потішила мережу стримом з весілля Потапа і Насті Каменських. Співачка поспілкувалася з гостями і пообіймалась з Тіною Кароль.

Ми також писали про те, що колишня дружина Потапа Ірина Горова прийшла на весілля зі своїм новим бойфрендом. При цьому користувачі мережі вважають, що поява екс-дружини Потапа на торжестві принизило її.