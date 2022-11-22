Матронин день: как провести этот важный день, приметы и запреты

Иначе этот праздник еще называют "Матрона зимняя", "Матрона наставница", "Зимний день".

Что сегодня нельзя делать, а кого поздравить с именинами - читайте в материале Styler.

История праздника Матроны зимней

После рождения дочери Матрона оставила семью и стала служить Богу. Она ушла в мужской монастырь, где представилась евнухом.

В мужском монастыре Матрона прожила довольно долго, но затем ее секрет был открыт, и ее отправили в женский монастырь, где она впоследствии стала настоятельницей.

В народе дата 22 ноября числилась началом зимы. Предки предписывали, что Матрона "ставит зиму на ноги на небесах". Также ранее верили, что сон, который приснился на день Матронина, был вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

Приметы на день Матронина

Утром иней видно - следующий год будет богат урожаем овса.

Если пошел дождь, то пшеница уродится.

Если в этот день снег, то май будет холодным и ненастным.

Утром на деревьях есть иней - скоро ударят сильные морозы.

Туман - к оттепели.

Если утки плавают в водоемах и не улетели в теплые края, то тепло продержится еще долго.

Гуси на лед вышли - к потеплению.

Если пасмурно и снег идет, то май дождливым будет.

Матронин день считали фактическим началом зимы (фото: Freepik)

Запреты и традиции 22 ноября

С давних пор было принято просматривать и перебирать свою теплую одежду, выбирая подходящую для ношения зимой. Делая это, избавлялись от старых ненужных вещей.

В этот день также заговаривали траву дербенника (плакун-ивы) - считалось, что она будет обладать чудодейственной силой и с ее помощью даже можно находить сокровища, общаться и взаимодействовать с силами природы.

А вот среди запретов были следующие:

Очень плохой приметой считали отдать другим людям свою старую и не выстиранную одежду - якобы так можно отдать собственное счастье в чужие руки, избавиться от нее.

Также запрещалось в этот праздник заниматься тяжелым физическим трудом. Говорили, что в противном случае может пойти целый ряд неудач и отвратится везение.

Нельзя было ни с кем не ссориться, а особенно - с родными. Суеверные верили, что из-за брани могли заболеть или выпасть зубы, или появится другое заболевание ротовой полости.

Считалось, что в эту дату девушкам нежелательно стричь волосы и краситься - иначе красота скоро померкнет или поседеете.

Кто празднует именины?

22 ноября день ангела отмечают Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.

Кроме того, в мире отмечают день сына, поэтому не забудьте поздравить своих детей.