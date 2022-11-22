Матронин день: як провести цей важливий день, прикмети та заборони
22 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті.
Інакше це свято ще називають "Матрона зимова", "Мотрона наставниця", "Зимовий день".
Що сьогодні не можна робити, а кого привітати з іменинами - читайте в матеріалі Styler.
Історія свята Матрони зимової
Після народження дочки Матрона залишила сім'ю та почала служити Богу. Вона пішла в чоловічий монастир, де представилася євнухом.
У чоловічому монастирі Матрона прожила досить довго, але потім її секрет був відкритий, і її відправили в жіночий монастир, де вона згодом стала ігуменею.
У народі дата 22 листопада вважалася початком зими. Предки приказували, що Матрона "ставить зиму на ноги на небесах". Також раніше вірили, що сон, який приснився на Матронин день, був віщим і збудеться вже наступного дня опівдні.
Прикмети на Матронин день
- Вранці іній видно - наступний рік буде багатим на урожай вівса.
- Якщо пішов дощ, то пшениця вродить.
- Якщо в цей день снігопад, то травень буде холодним і непогожим.
- Вранці на деревах є іній - скоро вдарять сильні морози.
- Туман - до відлиги.
- Якщо качки плавають у водоймах і не полетіли в теплі краї, то тепло протримається ще довго.
- Гуси на лід вийшли - до потепління.
- Якщо хмарно і сніг йде, то травень дощовим буде.
Матронин день вважали фактичним початком зими (фото: Freepik)
Заборони та традиції 22 листопада
З давніх-давен було заведено переглядати та перебирати свій теплий одяг, вибираючи придатний для носіння взимку. Роблячи це, позбавлялися від старих непотрібних речей.
У цей день також заговорювали траву дербенника (плакун-верби) - вважалося, що вона буде мати чудодійну силу і з її допомогою навіть можна знаходити скарби, спілкуватися і взаємодіяти з силами природи.
А от серед заборон були такі:
- Дуже поганою прикметою вважали віддати іншим людям свій старий і не випраний одяг - нібито так можна віддати власне щастя в чужі руки, позбутися його.
- Також заборонялося в це свято займатися важкою фізичною працею. Говорили, що в іншому випадку може піти ціла низка невдач і відвернеться везіння.
- Не можна було ні з ким не сваритися, а особливо - з рідними. Забобонні вірили, що через лайку могли захворіти або випасти зуби, або з'явиться інше захворювання ротової порожнини.
- Вважалося, що в цю дату дівчатам небажано стригти волосся і фарбуватися - інакше краса скоро померкне або посивієте.
Хто святкує іменини?
22 листопада день ангела відзначають Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.
Окрім того, у світі відзначають день сина, тому не забудьте привітати своїх дітей.
Щоб перевірити прикмети Матрониного дня, ознайомтеся з прогнозом погоди синоптиків на зиму. Чи помилялися наші предки?
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