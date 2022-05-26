Помер український поет-пісняр Теодор Кукуруза. Слухаємо, як співав митець слова (відео, фото)

Знаменитий український поет-пісняр Теодор Кукуруза помер на 66 році життя в лікарні у Львові. Серце композитора і виконавця назавжди зупинилося сьогодні вранці, 26 травня.

Трагічну звістку повідомила начальник відділу з культури Золочівської міської ради Львівської області Марія Мельник у Facebook .

Теодор Дмитрович Кукуруза - автор понад 380 пісень і 5 збірок пісень: "Повертайтесь до рідних осель, українці!", "Любов від Бога нам дана!", "Сповідь", "Бог!, Україна! Любов!" та "Для чого ми?"

Найзнаменитішою його піснею є "День народження у тебе". Музичні твори автора звучать в радіоефірі, в історико-патріотичних передачах і фільмах.

Теодор Кукуруза (фото: uk.wikipedia.org)

Народився він 14 вересня 1656 року в селі Верхобуж біля Золочева. Навчався у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю вчитель математики.

Ще в 1976 році Кукуруза створив свій вокально-інструментальний ансамбль "Джерела Бугу".

Теодор Кукуруза (фото: pisni.org.ua)

Працював керівником відділу культури Золочівської міськради, а у 2010-2015 роках був депутатом Львівської облради (від ВО "Свобода").

Пісні Теодора Кукурузи виконують народні артисти України, ансамблі Міноборони та МВС.

Як композитор писав музику на вірші Б. Олійника, С. Пушика, Д. Павличка, А. Листопад, Д. Луценка, М. Карпенка та багатьох інших авторів.

Відео: Теодор Кукуруза виконує пісню "День народження у тебе"

"Це людина з великої літери. Надзвичайно щира і добра. Душевна, співчутлива", - так розповідає про покійного Надія Музика з його рідного села Верхобуж, передає Lviv.Media.

Кукуруза останні років десять жив і працював у Золочеві, але на малу батьківщину навідувався часто.

"Любив ходити до місцевої річки. Часто набирав в ній воду. Говорив, що вона зцілює його. Всі знають Теодора Кукурузу по пісні - "День народження у тебе". А нам він дорогий за виконання пісні - "Приїжджайте у Верхобуж"", - каже вона.

Відео: концерт Теодора Кукурузи в рідному Верхобужі

Поет-пісняр помер 26 травня у Львівській лікарні. У нього довгий час були проблеми з серцем., Кукуруза переніс дві важкі операції.

У відомого пісняра залишилася дружина і два дорослих сини - старший пішов добровольцем захищати Україну від російських окупантів.

Портрет Теодора Кукурузи (фото: last.fm)