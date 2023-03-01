Мать Илона Маска выступит на одной сцене с россиянками: разгорается скандал

Детали скандала с Мэй Маск

Мэй Маск неоднократно приезжала в Киев, надевала украинскую национальную одежду и выражала поддержку Украине. Однако когда речь идет о заработке, взгляды, похоже, обладают свойством меняться.

Мэй Маск в вышиванке (фото: instagram.com/mayemusk)

"Сегодня в Киеве невозможно заработать на выступлениях, но щедрый гонорар теперь можно получить, выступая в кругу "неоднозначных" россиян. Хороший pr-агент в течение 10 минут сможет взвесить все репутационные риски", - написала Полина.

7-8 марта в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет женский форум "Women's Empowerment Convention". Мэй Маск является приглашенным спикером, однако кроме нее, пригласили и известных россиянок, толерующих войну в Украине.

Мать Илона Маска согласилась на совместное выступление.

Скриншот: facebook.com/polina.nenia

Что не так с этими россиянками

На афише мероприятия можно увидеть лица трех представительниц страны-агрессорки. Среди них: Елена Блиновская, Наталья Водянова и Рената Литвинова.

Елена Блиновская - это российский блогер и автор курсов о том, как воплотить свои мечты в жизнь. Она активно занимается собственным духовным обогащением, однако понятие российской духовности состоит несколько в другом.

Елена Блиновская (фото: росСМИ)

23 февраля Блиновская опубликовала пост в своем Instagram и поблагодарила военных, которые "делают все, чтобы в мире было больше добра". Однако она не учла того факта, что из-за кровопролития больше добра не становится.

Скриншот: facebook.com/polina.nenia

Наталья Водянова - российская супермодель. 25 февраля 2022 года на ее странице в Instagram появилось сообщение с призывом помогать пострадавшим от войны в Украине. Она подчеркнула, что думает о детях и матерях, поскольку сама является мамой.

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я внимательно изучаю и скоро начну делиться данными благотворительных организаций, которые помогают пострадавшим, буду жертвовать сама и призываю вас также жертвовать и делиться информацией", - написала она.

Однако, как можно догадаться, никакой помощи, так и не поступило.

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Актриса Рената Литвинова никоим образом не высказывала своей позиции относительно режима Путина. Она уехала из России в Париж. По словам Полины Нэни, Литвинова попросила сделать афишу без Блиновской, однако выступать вместе согласилась.

Рената Литвинова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Очевидно, двойные стандарты - это норма для россиян.

Важно также отметить, что на форум не пригласили никого из представительниц Украины, хотя среди активисток есть достойные правозащитницы, особенно во время войны с Россией.