Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Деталі скандалу з Мей Маск

Мей Маск неодноразово приїжджала до Києва, одягала український національний одяг та виражала підтримку Україні. Проте коли йдеться про заробіток, погляди, схоже, мають властивість змінюватися.

Мей Маск у вишиванці (фото: instagram.com/mayemusk)

"Сьогодні в Києві неможливо заробити на виступах, але щедрий гонорар тепер можна отримати, виступаючи в колі "неоднозначних" росіян. Хороший pr-агент протягом 10 хвилин зможе зважити всі репутаційні ризики", - написала Поліна.

7-8 березня в Об'єднаних Арабських Еміратах пройде жіночий форум "Women's Empowerment Convention". Мей Маск є запрошеним спікером, проте крім неї, запросили й відомих росіянок, які толерують війну в Україні.

Мати Ілона Маска погодилася на спільний виступ.

Скриншот: facebook.com/polina.nenia

Що не так із цими росіянками

На афіші заходу можна побачити обличчя трьох представниць країни-агресорки. Серед них: Олена Бліновська, Наталя Водянова та Рената Літвінова.

Олена Бліновська - це російська блогерка та авторка курсів про те, як втілити свої мрії в життя. Вона активно займається власним духовним збагаченням, проте поняття російської духовності полягає дещо в іншому.

Олена Бліновська (фото: росЗМІ)

23 лютого Бліновська опублікувала допис у своєму Instagram і подякувала військовим, які "роблять усе, щоб у світі було більше добра". Проте вона не врахувала того факту, що через кровопролиття більше добра не стає.

Скриншот: facebook.com/polina.nenia

Наталя Водянова - російська супермодель. 25 лютого 2022 року на її сторінці в Instagram з'явився допис із закликом допомагати постраждалим від війни в Україні. Вона наголосила, що думає про дітей та матерів, оскільки сама є мамою.

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я уважно вивчаю і скоро почну ділитися даними благодійних організацій, які допомагають постраждалим, жертвуватиму сама і закликаю вас також жертвувати та ділитися інформацією", - написала вона.

Проте, як можна здогадатися, жодної допомоги так і не надійшло.

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Акторка Рената Літвінова жодним чином не висловлювала свою позицію щодо режиму Путіна. Вона виїхала з Росії до Парижу. За словами Поліни Нені, Літвінова попросила зробити афішу без Бліновської, проте виступати разом погодилася.

Рената Літвінова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Вочевидь, подвійні стандарти - це норма для росіян.

Важливо також зазначити, що на форум не запросили нікого з представниць України, хоча серед активісток є гідні правозахисниці, особливо під час війни з Росією.