ua en ru
Вс, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию

Воскресенье 11 февраля 2024 15:30
UA EN RU
Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая Лилия Ребрик, которая вот-вот станет мамой в третий раз, устроила эффектную фотосессию и поделилась ее результатами с поклонниками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Беременная Ребрик вообразила себя матерью дракона

На новых фотографиях 42-летняя звезда предстала в красном брючном костюме оверсайз из атласа.

Свой образ Лилия дополнила ярким макияжем и модной прической с пучком.

Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессиюМать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессиюМать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Добавляю красного, чтобы хоть немного раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще и очень любит красное! Поэтому и я - в тренде: притягиваю удачу, которая сейчас так нужна нам всем!" - написала Ребрик.

Также она добавила, что двое ее старших дочерей родились в "год дракона". Третий ребенок - не исключение.

"Кстати, раз в 12 лет мы рождаем себе девушек-дракончиков. Поэтому ловите образ мать-дракона в красном", - пошутила ведущая.

Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессиюМать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция пользователей

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами, а также отметили, что Лилии очень подходит красный цвет.

  • Схоже, яскрава та пристрасна жінка там в животику. Вся у маму
  • Ліля, ти неймовірна
  • Класс, я тільки зрозуміла, що принцеса теж буде дракончиком
  • Вам дуже личить червоний
  • Яка ви гарна і сексуальна супер
  • Дика богиня червоного

Мать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессиюМать-дракона в красном: Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик со своим мужем, танцором Андреем Диким, вместе воспитывают двух дочерей: старшую Диану и младшую Полину.

Ранее Тина Кароль назвала основной элемент женской красоты и показала обольстительные фото.

Также мы рассказывали, что новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрик Новости шоу-бизнеса беременность Звезды шоу-бизнеса
NEWS
В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только
В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только