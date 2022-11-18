Митрополит рассказал о "смертных грехах СБУ" и назвал войну "ссорой": видео со службы

Очередной священник УПЦ МП показал свое отношение к Украине на службе в храме. Митрополит УПЦ МП на Полесье Анатолий (Гладкий) во время проповеди перед прихожанами пугал СБУ карами и заявлял, что, то, что они делают - это смертный грех, который отобразится на их наследниках.

"Говорил покойный отец секретарь наш: "на кладбище все лежат, и никто не ссорится". Это живые ссорятся, потому что сатана села. А там никто не ссорится, потому что нельзя делить сегодня, ни живых, ни мертвых. И то, что сделало СБУ у отца Анатолия, то, что сделали те люди, это смертный грех, который ляжет на их роды. А потом мы будем говорить, чего мы так несчастны, а чего будут страдать детки, а чего будут страдать внуки? И будем говорить: "Чего мы несчастны?". А несчастные потому, что помрачил сатана разум и люди одурели", - заявил митрополит.

Он призывал прихожан не менять веру, а потом заявил, что переход в другую церковь, независимую от Москвы - политическое дело. Более того, он сказал, что сейчас идет не война, а "ссора".

"Я родом не отсюда. Я 30 лет назад был прислан к вам, спасать Полесье. Мне без 4 (лет) 70 (лет). Я уже тут лягу, но веру менять не буду. И вы не меняйте. Все политическое утечет, а вы должны остаться честными перед Богом. Сколько нам уже осталось. Особенно тем людям, которые уже старше по возрасту. Разве перед смертью Бога меняют?" - сказал отец Анатолий.

Стоит отметить, что этот митрополит из Киверцов еще летом подал иск против горсовета из-за призыва объединения с ПЦУ. Якобы такой призыв к прихожанам московского патриархату является дискриминационным и нарушает право на свободу вероисповедания.

Суд решил, что раз уж речь идет о рекомендации сменить конфессию, то никакого давления на прихожан или на УПЦ МП - нет.