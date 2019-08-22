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22 серпня: яке свято і що не можна робити сьогодні

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На день Матвія 22 серпня чекали негоду, а господині слідували особливим кулінарним правилами

Яке сьогодні свято. 22 серпня в народі вшановується Матвій - один з учнів Ісуса Христа, який був обраний дванадцятим апостолом замість Іуди Іскаріота після зради. Чудотворець і мученик міг зціляти від хвороб та виганяти бісів. Наші пращури у цей день за погодних особливостей могли робити прогнози на осінь, готувалися до холодів та за жодних обставин не пили молоко в первинному вигляді - його топили, заквашували або робили ряжанку.

День Матвія також називали "Змієсос", бо 22 серпня змії вели себе дивно і мали звичай не кусати корів на пасовищах, але присмоктувалися до вимені та пили молоко. Тому в Київській Русі в цей день корів залишали в хліві, а доїти можна було тільки жінкам наодинці - щоб ані людина, ані змія молоко не наврочили.

На день Матвія Змієсос заборонялося виводити корів на пасовище через змій (Фото: pixabay.com)

Існував особливий обряд, за яким відро не ставили на табурет, а затискали колінами - в іншому випадку у корови могло зникнути молоко.

Господині на Матвія з молока потім робили кисле молоко, а потім пекли оладки, які символізували сонце.

Зазначимо, що день Матвія Змієсос вважався передвісником швидких холодів і негоди та практично початком осені.

22 серпня - свято на честь апостола Матвія (Фото з відкритих джерел)

Примітно, що на Матвія, який за церковними легендами прославився вмінням зцілювати хворих, за традицією в цей день господині сушили городину на зиму, а кріп та петрушку використовували для лікування від хвороб - вважалося, що ці трави 22 серпня мають особливу цілющу силу і корисні властивості

Прикмети і приказки на Матвія Змеесоса:

  • Матвій негоду підпускає, осінь стає ближче;
  • З Матвія теплих дощів не чекати до наступної весни;
  • На Матвія ненастного - всяка праця марна;
  • Якщо на Матвія вітер південний та вихровий, то зима буде дуже сніжна;
  • На Матвія Змієсос літній дощ з осіннім зустрічається;
  • Зайве око при доїнні корови псує її.

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