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В Україні запустили ще одну програму допомоги біженцям з дітьми: як її оформити

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Четвер 31 березня 2022 17:48
В Україні запустили ще одну програму допомоги біженцям з дітьми: як її оформити Фото: в Україні запустили ще одну допомогу переселенцям з дітьми (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запустили ще одну програму сім'ям з дітьми, які постраждали через війну Росії проти України. Програму фінансової підтримки розпочали ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики.

Хто може отримати таку допомогу і куди за нею звертатися – читайте в матеріалі нижче.

Грошова допомога за новою програмою становить 2200 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на 5 осіб. Виплату допомоги за 3 місяці проводять одноразово.

Хто може отримати таку допомогу

Сім'ї, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2-х років на момент подачі заявки;

Сім'ї, які мають 2 і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Як подати на таку допомогу

Всім, хто потрапляє в вище зазначені категорії, потрібно зареєструвати на спеціальному сайті за цим посиланням.

Заявку можуть подати не тільки кровні батьки, але також прийомні сім'ї або батьки-вихователі.

Всі заявки будуть розглядатися фахівцями ЮНІСЕФ і його партнерами. Про рішення повідомлять на номер телефону, який буде вказаний при реєстрації.

Як будуть розраховувати розмір допомоги

Сума грошової допомоги на одну людину - 2200 гривень, але в одній родині оформити можна тільки на 5 осіб. Виплата допомоги за 3 місяці проводиться одноразово і надійде на вказаний банківський рахунок або дебетову карту протягом 4 тижнів з моменту подачі заявки.

Якщо в сім'ї 5 осіб, то за три місяці на карту повинна прийти сума в 33 тисячі гривень (по 2200 на 5 осіб і на 3 місяці).

Ця виплата посилить державну допомогу сім'ям з дітьми, які постраждали від військових дій в Україні.

Як уточнили в ЮНІСЕФ, в пріоритеті сім'ї, де троє і більше неповнолітніх дітей, з яких хоча б одна дитина не досягла 2 років. А також – сім'ї з двома або більше дітьми, де один або більше дітей має інвалідність.

Гаряча лінія з питань про цю програму: 0 800 600 017

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пенсіонери можуть оформити допомогу за програмою еПідтримка в розмірі 6500 гривень.

А також розповідали, у яких країнах українці можуть отримати матеріальну допомогу від держави.

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