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Про матір не подумав: жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові Києва

STYLERПодії    27.07.2019 - 16:11
Про матір не подумав: жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові Києва
Жінка знайшла повішене тіло сина у недобудові Києва (ілюстративне фото: pixabay.com)

34-річний чоловік покінчив життя самогубством

27 липня в Києві за адресою Баклажанова, 86 в приміщенні недобудованого будинку в петлі мати знайшла бездиханне тіло свого сина. Про трагічний інцидент повідомляє Інформатор.

Близько 11:00 на лінію екстрених служб надійшов виклик. Повідомлялося, що чоловік покінчив життя самогубством в недобудові Києва, яка знаходиться на території приватного будинку.

Медики прибули на місце події, проте все, що залишалося - констатувати смерть. Чоловікові було 34 роки.

Про матір не подумав: жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові КиєваЖінка знайшла повішене тіло сина в недобудові Києва (фото: РБК-Україна)

На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативна група та швидка допомога. На даний момент правоохоронці намагаються з'ясувати подробиці інциденту.

Раніше у Харкові сталося страшне ДТП за участю копів. Правоохоронці на службовому Toyota Prius збили жінку з дитиною. В результаті інциденту у хлопчика діагностували пошкодження м'яких тканин, а у жінки - травму ніг.

Нагадаємо, що в Дніпрі сварка між друзями призвела до фатальних наслідків. Один з учасників конфлікту зістрибнув з мосту.

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