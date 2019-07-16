Допрыгались: у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму

Рятувальники допомогли двом дівчатам із Харкова злізти з даху ТЦ (фото: колаж РБК-Україна)

Дівчата залізли на дах будівлі, але не змогли самостійно спуститися

У Харкові дві дівчини-підлітка залізли на дах торгового центру і не змогли самостійно спуститися. За допомогою вони звернулися в поліцію. Інцидент стався в понеділок, 15 липня, близько 21:30.

У ДСНС зазначили, що дівчата 2002 та 2003 року народження спочатку залізли на дах шестиповерхової будівлі, а вже з неї зістрибнули на дах п'ятиповерхівки.

Піднятися назад вони вже не змогли і таким чином застрягли на даху ТЦ.

Фото: kh.dsns.gov.ua

"Звільнення" дівчат у рятувальників зайняло близько 20 хвилин. Для евакуації їм знадобилася автодрабина.

Інцидент обійшовся без жертв. Підлітків передали батькам, а обставини їхнього вчинку буде з'ясовувати поліція.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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