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Допрыгались: у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму

STYLERЖиття    16.07.2019 - 18:37
Допрыгались: у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму
Рятувальники допомогли двом дівчатам із Харкова злізти з даху ТЦ (фото: колаж РБК-Україна)

Дівчата залізли на дах будівлі, але не змогли самостійно спуститися

У Харкові дві дівчини-підлітка залізли на дах торгового центру і не змогли самостійно спуститися. За допомогою вони звернулися в поліцію. Інцидент стався в понеділок, 15 липня, близько 21:30.

У ДСНС зазначили, що дівчата 2002 та 2003 року народження спочатку залізли на дах шестиповерхової будівлі, а вже з неї зістрибнули на дах п'ятиповерхівки.

Піднятися назад вони вже не змогли і таким чином застрягли на даху ТЦ.

Допрыгались: у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму

Фото: kh.dsns.gov.ua

"Звільнення" дівчат у рятувальників зайняло близько 20 хвилин. Для евакуації їм знадобилася автодрабина.

Інцидент обійшовся без жертв. Підлітків передали батькам, а обставини їхнього вчинку буде з'ясовувати поліція.

Допрыгались: у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що обвал в Одесі страшенно налякав відпочиваючих. Очевидці інциденту зазначили, що під завалами, швидше за все, немає людей. Обвал стався на пляжі Чорноморка, де дикуном відпочивали місцеві жителі.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом маршрутка врізалася в легковик. В результаті ДТП постраждали 17 осіб. При цьому водій легковика та його пасажирка загинули на місці.

Ми також писали про те, що в Києві згорів дотла пасажирський автобус. Очевидці помітили біля палаючого автобуса чоловіка років 40-ка, одягненого у камуфляжні штани і сорочку з кепкою, який лаявся матом і кричав, щоб автобус не гасили.

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