Мати "культурно" відпочивала: у Дніпрі в реанімацію потрапив 8-класник

Учень 8-го класу потрапив до реанімації у Дніпрі з сильним алкогольним отруєнням та порізами на руках. Поки мати відзначала свята, підліток випив спиртного і спробував вчинити самогубство.

Хлопчика госпіталізували в реанімацію 6-ої дитячої лікарні Дніпра з діагнозом гостре алкогольне отруєння. При огляді медики виявили у дитини на передпліччях множинні різані рани. За попередніми даними - підліток намагався накласти на себе руки.

Як з'ясувала поліція у матері, в цей час вона перебувала вдома і "культурно відпочивала", випиваючи з друзями спиртні напої. Син кілька разів приходив додому і знову йшов гуляти. Мати бачила, що він вже був у стані алкогольного сп'яніння, але не надала цьому значення.

Коли дитина повернулася додому після півночі з прогулянки, мати помітила у нього на руках різані рани. На запитання він відповів, що це випадковість. Після цього неповнолітній знову відправився гуляти й повернувся близько 3:30 ночі та втратив вдома свідомість. Після цього мати викликала швидку медичну допомогу.

Пояснити, що з ним сталося, школяр не зміг. А стосовно матері поліція склала протокол за ст. 184 ч. 3 КУпАП (недотримання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків у вихованні дітей).