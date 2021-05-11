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Мати "культурно" відпочивала: у Дніпрі в реанімацію потрапив 8-класник

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 11 травня 2021 17:19
Мати "культурно" відпочивала: у Дніпрі в реанімацію потрапив 8-класник У Дніпрі дитина потрапила з реанімацю з алкогольним отруєнням і порізами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Учень 8-го класу потрапив до реанімації у Дніпрі з сильним алкогольним отруєнням та порізами на руках. Поки мати відзначала свята, підліток випив спиртного і спробував вчинити самогубство.

Деталі розповіли в матеріалі видання "Наше місто".

Хлопчика госпіталізували в реанімацію 6-ої дитячої лікарні Дніпра з діагнозом гостре алкогольне отруєння. При огляді медики виявили у дитини на передпліччях множинні різані рани. За попередніми даними - підліток намагався накласти на себе руки.

Як з'ясувала поліція у матері, в цей час вона перебувала вдома і "культурно відпочивала", випиваючи з друзями спиртні напої. Син кілька разів приходив додому і знову йшов гуляти. Мати бачила, що він вже був у стані алкогольного сп'яніння, але не надала цьому значення.

Коли дитина повернулася додому після півночі з прогулянки, мати помітила у нього на руках різані рани. На запитання він відповів, що це випадковість. Після цього неповнолітній знову відправився гуляти й повернувся близько 3:30 ночі та втратив вдома свідомість. Після цього мати викликала швидку медичну допомогу.

Пояснити, що з ним сталося, школяр не зміг. А стосовно матері поліція склала протокол за ст. 184 ч. 3 КУпАП (недотримання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків у вихованні дітей).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція з'ясувала, хто винен у загибелі дворічної дитини у Львові.

А також ми розповідали про те, що під Одесою 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі.

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