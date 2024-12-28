"МастерШеф" - суперфинал. Названо имя победительницы (фото)

Что известно о победительнице и какие блюда принесли ей победу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что было в финале "МастерШеф"

В суперфинал попали две участницы:

Настя Завадская

Наталка Никишина

Наталка из "МастерШеф" (скриншот)

Кулинарки-любительницы готовили кардинально разные блюда. На финале они удивляли судей Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую креативными и эффектными меню. Каждая из участниц представила блюда в собственной посуде, которую они подбирали именно под свою концепцию.

Настя из "МастерШеф" (скриншот)

Какие закуски готовили суперфиналистки

Наталка представила судьям закуску и оригинальную композицию из овощей. Она готовила из фермерских продуктов. Никишина сделала крем-мусс из баклажанов, с чесноком, пармезаном, томатами черри и рапанами.

"Концепция звучит интересно... Очень креативно", - признал Эктор.

Закуска Наталки (скриншот)

А Настя придумала концепцию, которую описала тремя словами: "Розпал, підпал, іскра". Она готовила рубленую телятину с начос, соусом и овощами.

"Пикантно и ярко", - сказала Мартыновская.

Блюдо Насти (скриншот)

Основные блюда суперфинала

Наталка представила филе сома в глазури с морковью, шпинатом и соусом. Эктор похвалил рыбу и цветовую гамму, а еще морковь и запах всего блюда. Мартыновская критиковала, а Ярославский оценил не только вкусы, но и презентацию.

Блюдо Наталки (скриншот)

Настя готовила каре телятины с глазированными овощами. Такую идею она объяснила очень трогательной историей. В начале локдаунов она готовила на огне, чтобы гости заведения, в котором она работала, могли наслаждаться вкусненьким даже несмотря на ограничения. Это поразило судей.

Подача Насти (скриншот)

Впрочем, реакция именно на вкусы и блюдо была достаточно неоднозначной.

Блюдо Насти (скриншот)

Какие десерты готовили в суперфинале

Наталка готовила абрикосовый тарт с курдом и пралине. Подача и весь десерт понравился, но все же не обошлось без критики.

"Идея, задумка, логика - восхищаюсь и даже завидую", - отметила Мартыновская.

Десерт Наталки (скриншот)

А Настя представила шоколадный брауни с джемом и острым мороженым, а еще с муссом из лайма и белым шоколадом. Подача тоже была "огненной". Но Эктор сказал, что в тарелке все слишком "смешалось". Мартыновская же отметила пикантность.

Десерт Насти (скриншот)

Кто победил в 14 сезоне "МастерШеф"

Суперфиналисткой, которая одержала победу, стала Наталка.

"Меня просто разрывает", - сказала Никишина и не сдерживала эмоции.

Победительница "МастерШеф" (скриншот)

Что известно о победительнице

Наталка из Луганска, 10 лет она работает и живет в Киеве. Девушка работает флористом, поэтому ее композиция состояла не только из блюд, но и из цветочных и овощных композиций.

Наталка Никишина (фото: instagram.com/nikiishiina)

"Не может сидеть на месте, поэтому занимается вокалом, танцует, ходит в спортзал, очень любит готовить. Когда ездила к маме в гости в Ирландию, мама не могла заказать вкусный торт, поэтому Наталка дала себе слово: если сделает вкусный десерт - пойдет на "МастерШеф". В конце концов, пол Ирландии смаковали этот шикарный торт. Раньше боялась подавать заявку на проект, но здесь сама себе пообещала, поэтому пришлось действовать", - говорится в анкете Натальи для проекта "МастерШеф".