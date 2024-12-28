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"МастерШеф" - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Субота 28 грудня 2024 23:09
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"МастерШеф" - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото) Судді "МастерШеф" (фото: СТБ)
Автор: Поліна Іваненко

28 грудня відбувся фінал найпопулярнішого кулінарного шоу України - проекту "МастерШеф". І нарешті стало відомо, що перемогу здобула Наталка.

Що відомо про переможницю та які страви принесли їй перемогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що було у фіналі "МастерШеф"

У суперфінал потрапили дві учасниці:

  • Настя Завадська
  • Наталка Нікішина

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Наталка з "МастерШеф" (скріншот)

Кулінарки-аматорки готували кардинально різні страви. На фіналі вони дивували суддів Ектора Хіменеса-Браво, Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську креативними та ефектними меню. Кожна з учасниць презентувала страви у своєму посуді, який вони підбирали саме під власну концепцію.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Настя з "МастерШеф" (скріншот)

Які закуски готували суперфіналістки

Наталка презентувала суддям закуску та оригінальну композицію з овочів. Вона готувала з фермерських продуктів. Аматорка зробила крем-мус з баклажанів, з часником, пармезаном, томатами чері та рапанами.

"Концепція звучить цікаво... Дуже креативно", - визнав Ектор.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Закуска Наталки (скріншот)

А Настя вигадала концепцію, яку описала трьома словами: "Розпал, підпал, іскра". Вона готувала рублену телятину з начос, соусом та овочами.

"Пікантно та яскраво", - сказала Мартиновська.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Страва Насті (скріншот)

Основні страви суперфіналу

Наталка презентувала філе сома в глазурі з морквою, шпинатом та соусом. Ектор похвалив рибу та кольорову гамму, а ще моркву та запах усієї страви. Мартиновська критикувала, а Ярославський оцінив не лише смаки, а ще й презентацію.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Страва Наталки (скріншот)

Настя готувала каре телятини з глазурованими овочами. Таку ідею вона пояснила дуже щемливою історією. На початку локдаунів вона готувала на вогні, аби гості закладу, в якому вона працювала, могли насолоджуватися смачненьким навіть попри обмеження. Це вразило суддів.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Подача Насті (скріншот)

Втім, реакція саме на смаки та страву була досить неоднозначною.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Страва Насті (скріншот)

Які десерти готували у суперфіналі

Наталка готувала абрикосовий тарт з курдом та праліне. Подачу та увесь десерт сподобався, але все ж не обійшлося без критики.

"Ідея, задумка, логіка - захоплююся і навіть заздрю", - зазначила Мартиновська.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Десерт Наталки (скріншот)

А Настя презентувала шоколадний брауні з джемом та гострим морозивом, а ще з мусом з лайму та білим шоколадом. Подача теж була "вогняною". Але Ектор сказав, що в тарілці все надто "змішалося". Мартиновська ж відзначила пікантність.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Десерт Насті (скріншот)

Хто переміг у 14 сезоні "МастерШеф"

Суперфіналісткою, яка здобула перемогу, стала Наталка.

"Мене просто розриває", - сказала Нікішина та не стримувала емоції.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Переможниця "МастерШеф" (скріншот)

Що відомо про переможницю

Наталка з Луганську, 10 років вона працює та мешкає в Києві. Дівчина працює флористом, саме тому її композиція складалася не лише зі страв, а ще й з квіткових та овочевих композицій.

&quot;МастерШеф&quot; - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)

"Не може сидіти на місці, тому займається вокалом, танцює, ходить до спортзалу, дуже любить готувати. Коли їздила до мами в гості в Ірландію, мама не могла замовити смачний торт, тому Наталка дала собі слово: якщо зробить смачний десерт - піде на "МастерШеф". Зрештою, пів Ірландії смакували цей шикарний торт. Раніше боялася подавати заявку на проєкт, але ж тут сама собі пообіцяла, тож довелося діяти", - йдеться в анкеті Наталки для проекту "МастерШеф".

До слова, раніше ми розповідали, хто переміг у "Холостяку" з Тереном.

Окрім цього, нещодавно Ектор зі сльозами показав розбитий окупантами павільйон "МастерШеф".

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