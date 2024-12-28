"МастерШеф" - суперфінал. Названо ім'я переможниці (фото)

Що відомо про переможницю та які страви принесли їй перемогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що було у фіналі "МастерШеф"

У суперфінал потрапили дві учасниці:

Настя Завадська

Наталка Нікішина

Наталка з "МастерШеф" (скріншот)

Кулінарки-аматорки готували кардинально різні страви. На фіналі вони дивували суддів Ектора Хіменеса-Браво, Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську креативними та ефектними меню. Кожна з учасниць презентувала страви у своєму посуді, який вони підбирали саме під власну концепцію.

Настя з "МастерШеф" (скріншот)

Які закуски готували суперфіналістки

Наталка презентувала суддям закуску та оригінальну композицію з овочів. Вона готувала з фермерських продуктів. Аматорка зробила крем-мус з баклажанів, з часником, пармезаном, томатами чері та рапанами.

"Концепція звучить цікаво... Дуже креативно", - визнав Ектор.

Закуска Наталки (скріншот)

А Настя вигадала концепцію, яку описала трьома словами: "Розпал, підпал, іскра". Вона готувала рублену телятину з начос, соусом та овочами.

"Пікантно та яскраво", - сказала Мартиновська.

Страва Насті (скріншот)

Основні страви суперфіналу

Наталка презентувала філе сома в глазурі з морквою, шпинатом та соусом. Ектор похвалив рибу та кольорову гамму, а ще моркву та запах усієї страви. Мартиновська критикувала, а Ярославський оцінив не лише смаки, а ще й презентацію.

Страва Наталки (скріншот)

Настя готувала каре телятини з глазурованими овочами. Таку ідею вона пояснила дуже щемливою історією. На початку локдаунів вона готувала на вогні, аби гості закладу, в якому вона працювала, могли насолоджуватися смачненьким навіть попри обмеження. Це вразило суддів.

Подача Насті (скріншот)

Втім, реакція саме на смаки та страву була досить неоднозначною.

Страва Насті (скріншот)

Які десерти готували у суперфіналі

Наталка готувала абрикосовий тарт з курдом та праліне. Подачу та увесь десерт сподобався, але все ж не обійшлося без критики.

"Ідея, задумка, логіка - захоплююся і навіть заздрю", - зазначила Мартиновська.

Десерт Наталки (скріншот)

А Настя презентувала шоколадний брауні з джемом та гострим морозивом, а ще з мусом з лайму та білим шоколадом. Подача теж була "вогняною". Але Ектор сказав, що в тарілці все надто "змішалося". Мартиновська ж відзначила пікантність.

Десерт Насті (скріншот)

Хто переміг у 14 сезоні "МастерШеф"

Суперфіналісткою, яка здобула перемогу, стала Наталка.

"Мене просто розриває", - сказала Нікішина та не стримувала емоції.

Переможниця "МастерШеф" (скріншот)

Що відомо про переможницю

Наталка з Луганську, 10 років вона працює та мешкає в Києві. Дівчина працює флористом, саме тому її композиція складалася не лише зі страв, а ще й з квіткових та овочевих композицій.

Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)

"Не може сидіти на місці, тому займається вокалом, танцює, ходить до спортзалу, дуже любить готувати. Коли їздила до мами в гості в Ірландію, мама не могла замовити смачний торт, тому Наталка дала собі слово: якщо зробить смачний десерт - піде на "МастерШеф". Зрештою, пів Ірландії смакували цей шикарний торт. Раніше боялася подавати заявку на проєкт, але ж тут сама собі пообіцяла, тож довелося діяти", - йдеться в анкеті Наталки для проекту "МастерШеф".