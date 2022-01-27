Майстер манікюру встановила рекорд по нарощуванню нігтів: майже один метр

Вікторія Бондаренко вже 18 років працює у сфері нейл-індустрії. І їй спала на думку ідея встановити рекорд з нарощування нігтів.

Для цього їй знадобилося понад три години роботи, пів кілограма гелю і 12 з половиною тисяч стразів. Вона провела процедуру нарощування у своєму салоні в Броварах.

"Я побачила, що є майстри, які нарощували ніготь пів метра, і почала цікавитися, а яка була довжина найбільша. Виявилося, що більше ніхто офіційний рекорд не встановлював", - розповіла Бондаренко.

Спочатку вона хотіла зробити один ніготь, але представники національного рекорду України сказали, що їх повинно бути не менше п'яти.

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Її прийшли підтримати сім'я і друзі, а також ще один рекордсмен з Броварів – незрячий масажист Василь Закревський. Він у грудні встановив свій рекорд України - 26 годин безперервного масажу.

Варто відзначити, що попередній світовий рекорд по довжині нігтів належить чоловікові. Його штучні нігті склали 121 см.

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Після нарощування Вікторія зняла нігті та закріпила їх на спеціальний браслет. Перед цим модель спробувала жити з таким довгим манікюром - чесала голову, піднімала монетки з підлоги та чистила картоплю.

У планах на майбутнє у майстрині манікюру - подаватися на світовий рекорд.

Майстер манікюру з Броварів встановила національний рекорд з нарощування нігтів