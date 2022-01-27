UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мастер маникюра установила рекорд по наращиванию ногтей: почти один метр

Автор: Анна Шиканова

Мастер маникюра Виктория Бондаренко из Броваров Киевской области установила необычный рекорд. Она нарастила почти 995 сантиметров искусственных ногтей, которые закрепила на специальном браслете.

Детали о новом национальном рекорде рассказали в сюжете ТСН.

Виктория Бондаренко уже 18 лет работает в сфере нейл-индустрии. И ей пришла в голову идея установить рекорд по наращиванию ногтей.

Для этого ей понадобилось более трех часов работы, пол килограмма геля и 12 с половиной тысяч стразов. Она провела процедуру наращивания в своем салоне в Броварах.

"Я увидела, что есть мастера, которые наращивали ноготь полметра, и начала интересоваться, а какая была длина самая большая. Оказалось, что больше никто официальный рекорд не устанавливал", - рассказала Бондаренко.

Сначала она хотела сделать один ноготь, но представители Национального рекорда Украины сказали, что их должно быть не менее пяти.

Скриншот

Ее пришли поддержать семья и друзья, а также еще один рекордсмен из Броваров – незрячий массажист Василий Закревский. Он в декабре установил свой рекорд Украины – 26 часов беспрерывного массажа.

Стоит отметить, что предыдущий мировой рекорд по длине ногтей принадлежит мужчине. Его искусственные ногти составили 121 см.

Скриншот

После наращивания Виктория сняла ногти и закрепила их на специальный браслет. Перед этим модель попробовала жить с таким длинным маникюром – чесала голову, поднимала монетки с пола и чистила картофель.

В планах на будущее у мастерицы маникюра – подаваться на мировой рекорд.

Мастер маникюра из Броваров установила национальный рекорд по наращиванию ногтей

Напомним, ранее мы писали о том, что на Прикарпатье установили рекорд по пению колядок.

А также рассказывали о том, что 6-летняя украинка установила рекорд по исполнению сложнейшего циркового трюка.

Читайте РБК-Украина в Google News
рекорднациональный рекорд УкраиныМаникюр