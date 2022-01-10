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6-річна українка підкорила виконанням складного циркового трюку і встановила рекорд

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Дніпро, Понеділок 10 січня 2022 09:50
6-річна українка підкорила виконанням складного циркового трюку і встановила рекорд Вероніка Непомняща встановила рекорд (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі першокласниця Вероніка Непомняща встановила рекорд. Малятку всього шість років, а вона виконала складний цирковий трюк, утримуючи вагу тіла зубами.

Про це повідомляє ТСН.

У чому полягає трюк

Під час виконання циркового номера артист утримує баланс тіла за допомогою зубів. Вероніці вдалося зробити це. Вона тренувалася до виступу цілий місяць в Запоріжжі, в чому їй допомагали мама і бабуся. Жінки були свого часу цирковими артистами і 6-річна дівчинка пішла по їхніх стопах.

Мама тренує доньку

Тренує Вероніку рідна мама. Жінка каже, що дівчинка мріє про сцену, тому відразу після шкільних уроків йде на тренування.

Маленька рекордсменка вибрала собі сценічне ім'я "Обіймашка". Тепер мріє про світовий рекорд, коли молочні зуби зміняться корінними.

"Я стаю на зуби і тримаю своє тіло. Потрібно дуже добре гнутися. Я сама, а потім мама мене гне", - розповідає дівчинка.

Вероніка встановила рекорд, як найменша виконавиця важкого трюку.

Як ми раніше писали, український рекордсмен швидкості стартував у найзнаменитішому ралі-рейді планети.

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