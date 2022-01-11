На Прикарпатті люди масово заколядували. Дивіться на відео, який рекорд вони встановили

Про це повідомля ють на сайті Книги рекордів України.

4471 чоловік заспівали в унісон колядку" Нова радість стала", встановивши таким чином Творчий рекорд.



Представники Книги рекордів України розповіли, що кількість учасників рахували за "формулярами в касах, де записувалися люди, які приходили на захід".

В Івано-Франківській області масово заколядували (фото: galka.if.ua)

Співорганізатор акції Олена Ананевич розповіла, що вони обрали саме цю колядку, оскільки вона є найдавнішою і її всі знають.

Виконання колядки проходило у супроводі професійного оркестру. Для встановлення рекорду всі учасники проходили реєстрацію.

Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений у Дрогобичі у 2017 році. Тоді колядку одночасно заспівали 828 осіб.