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Майстер манікюру встановила рекорд по нарощуванню нігтів: майже один метр

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Бровари, Київська область, Четвер 27 січня 2022 13:05
Майстер манікюру встановила рекорд по нарощуванню нігтів: майже один метр Майстер манікюру встановила національний рекорд з нарощування нігтів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Майстер манікюру Вікторія Бондаренко з Броварів Київської області встановила незвичайний рекорд. Вона наростила майже 995 сантиметрів штучних нігтів, які закріпила на спеціальному браслеті.

Деталі про новий національний рекорд розповіли в сюжеті ТСН.

Вікторія Бондаренко вже 18 років працює у сфері нейл-індустрії. І їй спала на думку ідея встановити рекорд з нарощування нігтів.

Для цього їй знадобилося понад три години роботи, пів кілограма гелю і 12 з половиною тисяч стразів. Вона провела процедуру нарощування у своєму салоні в Броварах.

"Я побачила, що є майстри, які нарощували ніготь пів метра, і почала цікавитися, а яка була довжина найбільша. Виявилося, що більше ніхто офіційний рекорд не встановлював", - розповіла Бондаренко.

Спочатку вона хотіла зробити один ніготь, але представники національного рекорду України сказали, що їх повинно бути не менше п'яти.

Майстер манікюру встановила рекорд по нарощуванню нігтів: майже один метр

Скріншот

Її прийшли підтримати сім'я і друзі, а також ще один рекордсмен з Броварів – незрячий масажист Василь Закревський. Він у грудні встановив свій рекорд України - 26 годин безперервного масажу.

Варто відзначити, що попередній світовий рекорд по довжині нігтів належить чоловікові. Його штучні нігті склали 121 см.

Майстер манікюру встановила рекорд по нарощуванню нігтів: майже один метр

Скріншот

Після нарощування Вікторія зняла нігті та закріпила їх на спеціальний браслет. Перед цим модель спробувала жити з таким довгим манікюром - чесала голову, піднімала монетки з підлоги та чистила картоплю.

У планах на майбутнє у майстрині манікюру - подаватися на світовий рекорд.

Майстер манікюру з Броварів встановила національний рекорд з нарощування нігтів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Прикарпатті встановили рекорд зі співу колядок.

А також розповідали про те, що 6-річна українка встановила рекорд з виконання складного циркового трюку.

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