Масова загибель сонечок: туристи із Залізного Порту поскаржилися на нові "сюрпризи"

Курортний сезон в цьому році приніс відпочивальникам чимало неприємних сюрпризів - величезні медузи, морські блохи, цвітіння води та агресивні комарі, які не дають спокою практично цілодобово. Сонечка, які напали на один з курортів Чорного моря , почали масово гинути.

Про це повідомила блогер під ніком Smart Animals на своєму YouTube-каналі.

За словами туристки, весь пляж в Залізному Порту усіяний мертвими сонечками. Причин загибелі комах може бути кілька - зникла їжа, а сонечка харчуються попелиць і в пошуках їжі мігрують.

Саме так вони потрапили на узбережжя моря в Херсонській області. Висока вологість допомогла комахам швидко розмножуватися і буквально тиждень тому відпочивальники були шоковані навалою сонечок на пляжі.

Є ймовірність, що до масової загибелі сонечок привела хімічна обробка полів від попелиці. Спочатку корівки були у воді й це зробило купання в морі майже неможливим, а потім шторм і хвилі винесли мертвих комах на берег.

Однак вода в морі не стала набагато чистіше, оскільки хвилями до берега прибило багато водоростей, які, за словами туристів, чіпляються за руки та купальники.

"Водорості скрізь, вони будуть чіплятися за ваш купальник і руки. Але це ще не настільки критично, до цього вода була повністю в трупиках сонечок", - зазначила блогер і показала на відео, що зараз відбувається в Залізному Порту.

У Херсонській області масово гинуть сонечка