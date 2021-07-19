Медузи розміром з акул: українка рознесла "найкращий курорт Херсонщини"

Курорт на Арабатській стрілці розгромили в соціальних мережах. Ціни на проживання високі, а пляжний відпочинок був зіпсований величезними медузами та ненажерливими комарами.

Як розповіла Соколова, відпочинок на Арабатці їй порадили знайомі та повідомили, що там – найкращий курорт в Херсонській області.

"Мені рекомендували його, як найкраще, що є на Херсонщині. Взагалі-то, я бронювала Хорватію, але ситуація вимагала залишатися в Україні. Що ж, за ціною проживання Арабатка виявилася рівноцінною заміною Макарській Рив'єрі. Курорт новий. Симпатичні будиночки в стилі "пляжу Малібу". З величезним панорамним вікном в спальні. Головне, не забувати закривати штори ввечері, а то народ у нас допитливий", - поділилася журналістка.

У коментарях користувачі повідомили, що ціна на будиночки в першій лінії стартують від 4500 гривень на добу. Автор тексту додала, що проживання трохи далі від пляжу – дешевше. І можна заощадити, якщо бронювати заздалегідь.

Вона зазначила, що до моря всього 20 метрів, а на пляжі – чистий пісок з азовською черепашкою. І його чистять кілька разів на день.

"Підозрюю, що в цьому є таємний задум. Оскільки ввечері, рівняючи пляж, мінітрактор випроваджує компашки, які не проти потусити до ранку. Пляж готелю відкритий для всіх. Вдень тут традиційна "пахлавамедоватрубочкикукурудза", - розповіла Соколова і додала, що навколо будиночків немає ресторанів і з вечора до ранку тихо.

Курорт на Арабатці (Фото: facebook.com/Оксана Соколова)

Однак поїсти можна було тільки в місцевій таверні й за словами журналістки, довелося готувати самостійно.

"Поїсти можна тільки в місцевій таверні. У грецькому стилі. Але дизайн явно виграє у кухні. У будиночках є мультиварки. Довелося випробувати кілька рецептів", - додала Соколова.

Але найнеприємніше було в самому морі. За словами ведучої, в морі були величезні медузи.

"Море швидше нагадує термальне джерело. Медузи розміром з акул. Але головний хижак тут - комарі. Тільки стемніє, потрібно задраювати все люки. Благо, що в будиночках є кондиціонери. Правда, поки писала цей текст, світло вимикали вже тричі", - повідомила журналістка.

Вона зазначила, що сам курорт – непогана заявка на цивілізований сучасний відпочинок. І якщо вони не здуються під натиском тотального "совка", то буде "Херсонський олінклюзив".