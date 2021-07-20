Массовая гибель божьих коровок: туристы из Железного Порта пожаловались на новые "сюрпризы"

Курортный сезон в этом году принес отдыхающим немало неприятных сюрпризов – огромные медузы, морские блохи, цветение воды и агрессивные комары, которые не дают покоя практически круглосуточно. Божьи коровки, которые напали на один из курортов Черного моря , начали массово гибнуть.

Об этом сообщила блогер под ником Smart Animals на своем YouTube-канале.

По словам туристки, весь пляж в Железном Порту усеян мертвыми божьими коровками. Причин гибели насекомых может быть несколько – исчезла пища, а божьи коровки питаются тлей и в поисках еды мигрируют.

Именно так они попали на побережье моря в Херсонской области. Высокая влажность помогла насекомым быстро размножаться и буквально неделю назад отдыхающие были шокированы нашествием божьих коровок на пляже.

Есть вероятность, что к массовой гибели божьих коровок привела химическая обработка полей от тли. Сначала коровки были в воде и это сделало купание в море почти невозможным, а потом шторм и волны вынесли мертвых насекомых на берег.

Однако вода в море не стала намного чище, так как волнами к берегу прибило много водорослей, которые, по словам туристов, цепляются за руки и купальники.

"Водоросли везде, они будут цепляться за ваш купальник и руки. Но это еще не столь критично, до этого вода была полностью в трупиках божьих коровок", – отметила блогер и показала на видео, что сейчас происходит в Железном Порту.

В Херсонской области массово гибнут божьи коровки