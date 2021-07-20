Массовая гибель божьих коровок: туристы из Железного Порта пожаловались на новые "сюрпризы"
Курортный сезон в этом году принес отдыхающим немало неприятных сюрпризов – огромные медузы, морские блохи, цветение воды и агрессивные комары, которые не дают покоя практически круглосуточно. Божьи коровки, которые напали на один из курортов Черного моря, начали массово гибнуть.
Об этом сообщила блогер под ником Smart Animals на своем YouTube-канале.
По словам туристки, весь пляж в Железном Порту усеян мертвыми божьими коровками. Причин гибели насекомых может быть несколько – исчезла пища, а божьи коровки питаются тлей и в поисках еды мигрируют.
Именно так они попали на побережье моря в Херсонской области. Высокая влажность помогла насекомым быстро размножаться и буквально неделю назад отдыхающие были шокированы нашествием божьих коровок на пляже.
Есть вероятность, что к массовой гибели божьих коровок привела химическая обработка полей от тли. Сначала коровки были в воде и это сделало купание в море почти невозможным, а потом шторм и волны вынесли мертвых насекомых на берег.
Однако вода в море не стала намного чище, так как волнами к берегу прибило много водорослей, которые, по словам туристов, цепляются за руки и купальники.
"Водоросли везде, они будут цепляться за ваш купальник и руки. Но это еще не столь критично, до этого вода была полностью в трупиках божьих коровок", – отметила блогер и показала на видео, что сейчас происходит в Железном Порту.
В Херсонской области массово гибнут божьи коровки
Напомним, ранее мы писали о том, что украинка разнесла "лучший курорт Херсонщины" и сравнила медуз с акулами.
А также рассказывали о том, что пляжи Азовского моря атакуют опасные медузы.