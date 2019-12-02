Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)

У Києві група з десяти осіб влаштувала масову бійку в піцерії
У неділю, 1 грудня, вночі група молодиків з 10 осіб зайшла в піцерію MisterCat на Позняках і влаштував там погром. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Спочатку молоді люди почали конфліктувати з відвідувачами закладу, а потім і з працівниками піцерії. Після цього в піцерії почалася масова бійка.
Бійка у Києві: молоді люди влаштували погром в піцерії MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Але на цьому інцидент не закінчився. Молодики також рознесли вхідні двері закладу з допомогою автомобіля. Про постраждалих та суму завданих збитків у даний момент нічого не відомо.
Бійка у Києві: молоді люди влаштували погром в піцерії MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що на концерті популярного українського співака Олега Винника не поділили місця шанувальниці артиста і влаштували бійку між собою. Вони також тягали одна одну за волосся.