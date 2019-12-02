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Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)

STYLERЖиття    02.12.2019 - 08:43
Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)
Бійка у Києві: молоді люди влаштували погром в піцерії MisterCat (фото: pixabay.com)

У Києві група з десяти осіб влаштувала масову бійку в піцерії

У неділю, 1 грудня, вночі група молодиків з 10 осіб зайшла в піцерію MisterCat на Позняках і влаштував там погром. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Спочатку молоді люди почали конфліктувати з відвідувачами закладу, а потім і з працівниками піцерії. Після цього в піцерії почалася масова бійка.

Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)

Бійка у Києві: молоді люди влаштували погром в піцерії MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Але на цьому інцидент не закінчився. Молодики також рознесли вхідні двері закладу з допомогою автомобіля. Про постраждалих та суму завданих збитків у даний момент нічого не відомо.

Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)

Бійка у Києві: молоді люди влаштували погром в піцерії MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Дуже класні співгромадяни і найпрекрасніша поліція в світі. А потім ще запитують, чому так багато українців виїжджають за кордон...
  • Гарне місце! Завжди такі веселощі;
  • Мені завжди подобається відпочивати у Містер Кет. Так виглядає ніби це замовна акція, щоб принизити репутацію цього закладу;
  • Може цей Містер Кет на місці колишнього цвинтаря збудовано? Іншого пояснення, частим розбірок не знаходжу...
  • А так можна було?
  • Піца не сподобалася чи що.

Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)

Масова бійка в Києві: група молодих людей розгромила піцерію (фото)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що на концерті популярного українського співака Олега Винника не поділили місця шанувальниці артиста і влаштували бійку між собою. Вони також тягали одна одну за волосся.

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