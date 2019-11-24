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Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

STYLERЖиття    24.11.2019 - 12:42
Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд
Секонд-хенд (фото: facebook.com-topsecond.by)

Місцеві так поспішали урвати собі одяг, що почали хапати один одного за руки та віддтаптувати ноги

У місті Рівне місцеві ледь не влаштували бійку, намагаючись першими потрапити в секонд-хенд і урвати собі річ подешевше. Відео з місця інциденту було опубліковано в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Твоє Рівне".

У боротьбі за вхід жителі міста були готові вести себе досить агресивно, штовхаючись, чіпляючись за одяг і ламаючи вхідні двері. Крім пенсіонерів у торгівельну точку намагалися пробитися добре одягнені підлітки.

Це пов'язано з тим, що в секонді можна не тільки знайти дешеву річ, але також і брендову. Після чого її зазвичай перепродують подорожче.

В Рівному натовп ледь не рознесла секонд-хенд

Підписників побачене шокувало. Деякі зазначили, що це пов'язано з бідністю і люди змушені таким чином виживати. Однак іншим подібна поведінка здалася диком:

  • Молодь на завезення за топ шмотками. Між іншим не дешево, на ринку за такі гроші можна придбати нову, але не топову.
  • Чорна п'ятниця почалася раніше, ніж очікувалося.
  • Вибачте, але це вже дикунство.
  • Це що? Кінець світу! Можна подумати, що ці люди голі ходять.

Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

В Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

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