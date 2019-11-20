Невідомі напали на поїзд Київ-Одеса: всі подробиці і мотиви

Поїзд Інтерсіті (фото: itc.ua)

Невідомі закидали київський поїзд камінням

Швидкісний поїзд Київ-Одеса піддався нападу з боку невідомих, які закидали вагони камінням. Вандали напали на поїзд Інтерсіті №763 у Фастівському районі Київської області. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці в середу, 20 листопада.

За даними прес-служби, в результаті інциденту в чотирьох вагонах розбиті шість бічних склопакетів. Після події працівники поїзда повідомили про інцидент в поліцію. Відзначається, що під час нападу ніхто не постраждав.

За даними перевізника, схожі випадки регулярно відбуваються зі швидкісними поїздами, нещодавно були зафіксовані напади на потяги в напрямку Харкова, Запоріжжя та Кривого Рогу. Всього з початку року хулігани розбили 76 бічних і одне лобове скло в швидкісних поїздах. Суму збитків держкомпанія оцінює у більш ніж 350 тис. грн.

Про мотиви нападу на поїзди нічого не відомо. У всіх інцидентах повідомлялося, що правоохоронці займаються розслідуванням.

При цьому напади на потяги частішають. Хулігани камені кладуть на рейки або кидають їх у вікна вагонів. З 2012 року зафіксовано понад 550 випадків биття вікон у потягах камінням.

Вандали бюьт вікна в українських поїздах (колаж РБК-Україна)

Гучні напади на потяги в Україні

30 липня група нападників кидалась камінням і не давала пасажирам вийти з вагонів. Камінням закидали і кабіни машиністів, а вагони розмалювали. Деякі люди всередині отруїлись парами фарби, багатьох нудило, розповіли очевидці. При цьому в електричці серед пасажирів були і діти.

У Київській області 21 квітня цього року хулігани розбили каменем голову машиністові. О 21:40 біля зупиночної платформи Ворзель невідомі закидали камінням регіональний електропоїзд №6631 Київ-Малин, в результаті чого було розбито лобове скло кабіни електропоїзда, а машиніст отримав травму голови.

Менш ніж за місяць на перегоні Ірша-Тетерів Київської області невідомі тричі закидали камінням потяг №706 Перемишль-Київ.

У серпні 2018 року на платформі станції їм. Георгія Кирпи в Києві група чисельністю понад 50 чоловік в масках, деякі з них – озброєні бітами, затримала поїзд на 25 хвилин. Чоловіки погрожували локомотивній бригаді і не давали вийти з кабіни машиніста, палили на платформі димові шашки, розфарбовували вагони і знімали все на відео. Також не випускали пасажирів з вагонів електропоїзда. Під час події залізничники викликали поліцію, ВОХР і СБУ.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві Подільський районний суд засудив 27-річного чоловіка, який брав участь в розгромі столичної електрички в липні 2018-го до 2 років позбавлення волі умовно.