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Куди лізеш? На концерті Винника відбулася жорстка бійка (відео)

STYLERПерсони    22.11.2019 - 07:42
Куди лізеш? На концерті Винника відбулася жорстка бійка (відео)
Олег Винник (Колаж РБК-Україна)

На концерті українського секс-символу Олега Винника не поділили місця шанувальники

Олег Винник дав свій концерт у київському Палаці спорту, але виступ не обійшловся без неприємного сюрпризу. Так, у боротьбі за кращі місця біля сцени жорстко побилися шанувальниці виконавця. Жінки почали бити одна одну, щоб зайняти найвигідніші місця і бачити свого кумира краще. Також вони тягали одна одну за волосся. Про це повідомляє ТСН.

Їх почав розбороняти чоловік, який стояв поруч, намагаючись теж пробратися ближче до сцени. Він був супутником однією з розлючених жінок.

Бійка на концерті Олега Винника (ТСН)

Відвідувачі концерту покликали на допомогу охорону - чоловіка попросили покинути зал, але це вдалося не з першого разу. Бійка сталася знову.

Згодом одна жінка пробиралася до сцени. Інша схопила її за волосся і прокричала: "Куди лізеш?".

Олег Винник , звичайно, нічого не підозрюючи, продовжував свій виступ на сцені.

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