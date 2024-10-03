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В работе Telegram произошел сбой

Украина , Четверг 03 октября 2024 14:14
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В работе Telegram произошел сбой Фото: в Telegram случился сбой 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В мессенджере Telegram произошел сбой в четверг, 3 октября. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 14:00 (по киевскому времени).

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

В работе Telegram произошел сбой

скриншот downdetector.com

При этом пользователи также пожаловались на медленную работу приложения Telegram, а также сбои при подключении к сети.

В работе Telegram произошел сбой

скриншот downdetector.com

Telegram в Украине

Стоит отметить, что Telegram считается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине. Долгое время в Украине идут дискуссии по ограничению Telegram-каналов в условиях войны. Главная причина таких разговоров - беспокойство из-за анонимности Telegram-каналов.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал Telegram вредным и угрозой национальной безопасности.

Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram на служебных гаджетах.

Больше о том, несет ли Telegram угрозу и почему украинцам рекомендуют перейти на другие мессенджеры - в материале РБК-Украина.

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