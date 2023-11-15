В СНБО обратились к Telegram-каналам: есть несколько требований

Telegram-каналы в Украине должны соблюдать прозрачность в своей деятельности. Главное требование к пабликам - это устранение анонимности.

Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Секретарь СНБО прокомментировал тему деятельности Telegram-каналов, активно обсуждаемой в Украине в последние дни.

Данилов считает, что главная опасность в деятельности Telegram-каналов - это анонимность. По его мнению, имя лиц, распространяющих информацию на миллионную аудиторию, должно быть известно. Он напомнил, что в сети неоднократно распространялись фотографии результатов работы ПВО, передвижения военных, места дислокации ВСУ.

Второй важной деталью остается дезинформация. Данилов напомнил, что кремлевский режим перед вторжением в Украину и сейчас вкладывает много средств в дискредитацию военных и украинских властей.

"До сих пор в Украине популярна сеть Telegram-каналов, администрирующихся 85-м главным центром специальной службы ГУ Генштаба ВС РФ (подразделение психологических операций ВСУ РФ). Именно через эти каналы нам рассказывают о "срыве мобилизации", "провале контрнаступления", "измене союзников", "усталости Запада" и как вывод - "необходимые уступки и переговоры"", - пояснил он.

Данилов напомнил украинцам, что угроза влияния со стороны путинского режима в Telegram так же реальна, как и угроза ракетных ударов.

Третьим важным аспектом секретарь СНБО назвал открытость, патриотическую позицию и объективное освещение данных.

Данилов назвал главные условия для украинских Telegram-каналов:

деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов;

медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций.

Что этому предшествовало

Напомним, что дискуссии об ограничении деятельности Telegram-каналов идут уже давно. Один из первых об этом заговорил бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.