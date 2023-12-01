ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другое

Пятница 01 декабря 2023 14:15
UA EN RU
Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другое Telegram добавил рекомендации каналов, личный цвет профиля и бесплатную расшифровку (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Вышло обновление Telegram 10.3, которое принесло 11 новых функций и улучшений. Среди них - система рекомендаций каналов и бесплатная расшифровка голосовых сообщений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Telegram.

Еще одним значимым изменением стало то, что расшифровка аудио- и видеосообщений теперь доступна без необходимости подписки Premium. Однако следует учесть, что бесплатно можно расшифровать только два сообщения в неделю. Подписчики Premium не ограничены в количестве расшифровок.

Эта функция постепенно распространяется и может быть недоступна всем на текущий момент.

Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другоеРасшифрок аудиосообщений (gif: Telegram)

Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другое

Система рекомендаций каналов (gif: Telegram)

Также среди новшеств

Сверху истории (своей или чужой во время перепоста) теперь можно добавить видеосообщение в кружочке.

Подписка Premium теперь позволяет добавить уникальное сочетание логотипа и цвета профиля.

Также Premium позволяет использовать новые обои для чата так, чтобы они отобразились и у вас, и у собеседника.

Владельцам каналов стала доступна статистика просмотров, пересылок и реакций на истории - с графиками.

Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другоеСтатистика просмотров (фото: Telegram)

Также администраторы могут добавить в список реакций эмодзи из нестандартных наборов - по одному за каждый уровень канала.

Все программы Telegram автоматически распознают язык кода в сообщениях и подсвечивают синтаксис (когда используется тип форматирования "код").

Программа запоминает режим отображения при просмотре групп по темам - в виде единого чата или отдельных тем.

Самоуничтожение сообщений на iOS теперь сопровождается "щелчком Таноса" - анимацией, при которой файл или текст рассыпается в пыль.

Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другоеСамоуничтожение сообщений (gif: Telegram)

Обновление уже доступно на всех платформах.

Читайте также, как убрать стороз в Telegram, которые многих раздражают.

А еще мы писали, почему СНБО обратились в Telegram-каналы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram