У слова "попкорн" есть немало украинских соответствий: самые интересные варианты от языковедов

Попкорн - любимый перекус во время просмотра фильмов у многих украинцев, а вот его название в украинском языке вызывает дискуссии. Это слово заимствовано из английского popcorn (от pop - "трескаться" и corn - "кукуруза"). А есть ли альтернативные соответствия на украинском?

Какими словами можно заменить английское слово "попкорн" в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Однако языковеды призывают экспериментировать и адаптировать украинские варианты, ведь язык - живой и постоянно развивается.

Несмотря на наличие интересных украинских соответствий, слово "попкорн" уже укоренилось в нашем языке и широко используется.

В Запорожской области используют слово "барани", а в Одесской - "пуканці", в Винницкой можно услышать слово "пукоші".

Слово образовано от "пухкий" и "кукурудза" - передает легкую, воздушную текстуру лакомства.

Еще один образный вариант, связанный со звуками "лопання" во время жарки.

Вариант происходит от слова "тріскатися", что прекрасно описывает процесс раскрытия кукурузных зерен.

Шуточное и креативное название, которое передает звук взрыва во время приготовления попкорна.

Простой и очевидный вариант, прямо указывающий на происхождение продукта.

Название происходит от слова "гармата", поскольку кукурузные зерна во время приготовления взрываются, как маленькие снаряды.

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При написании материала были использованы источники: Институт украинского языка НАН Украины, блог языковеда Виктора Дяченко на "Суспільному", материалы Украинского языково-информационного фонда.