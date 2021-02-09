Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

На порозі Масляна, яку складно уявити без тонких млинців, приготованих за класичним рецептом - на яйцях і молоці. Український кулінар Сергій Джуренко поділився перевіреним способом приготування, розсекретивши незвичайний інгредієнт.

Млинці, або налисники, готуються дуже просто. На розпечену сковорідку наливається рідке тісто, обсмажується з двох сторін, а далі справа за начинкою. Вона може бути абсолютно різною: м'ясо, риба, ікра, паштети, всіляке солодке наповнення. А випікати млинці кулінар пропонує на свинячому салі - це і буде наш секретний інгредієнт.

Інгредієнти для смачних млинців:

Молоко - 2 л

Борошно - 8-10 склянок (1040 г)

Яйця - 8 шт.

Шматочок сала - 50 г

Цукор - 4 ст. л.

Сіль - 2 ч. л.

Рослинна олія - 4 ст. л.

Покрокове приготування млинців

8 яєць змішати з 4 склянками холодного молока. Додати 4 ст. л. цукру і 2 неповні ч. л. дрібної солі.

Міксером, на невисокій швидкості, змішати яйця і молоко, щоб вийшла однорідна суміш.

В отриману суміш додати 8 склянок попередньо просіяного борошна.

Міксером змішати борошно і яєчно-молочну суміш. Вийде не дуже густе тісто, по консистенції схоже на густу сметану.

Продовжуючи змішувати тісто міксером, порціями додавати молоко, що залишилося, поки рідке тісто не стане по густоті як кефір, і буде легко текти c ложки. Кількість молока, що в результаті потрапило в тісто може бути до 2 літрів. Додати рослинну олію і перемішати.

Сковорідку поставити на середній вогонь і добре розігріти. Шматочок свинячого сала насадити на вилку і змастити ним гарячу сковорідку.

Важливо, щоб тісто повністю без проміжків розтеклося по всій сковорідці. Для цього зручно тримати сковорідку за ручку в руці і переливати ще рідке тісто по дну. Пропуски можна долити з ополоника.

Щоб контролювати готовність нижньої сторони Сергій пропонує піднімати край з одного боку. Час випічки кожної сторони - близько 1 хвилини.

Далі залишилося лише облагородити млинці начинкою - і дуже смачна страва до улюбленого свята Масляної - готова!