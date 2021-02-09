ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 19:30
Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом Рецепт смачних тонких млинців на молоці (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

На порозі Масляна, яку складно уявити без тонких млинців, приготованих за класичним рецептом - на яйцях і молоці. Український кулінар Сергій Джуренко поділився перевіреним способом приготування, розсекретивши незвичайний інгредієнт.

Рецепт кулінар виклав на своєму особистому сайт.

Млинці, або налисники, готуються дуже просто. На розпечену сковорідку наливається рідке тісто, обсмажується з двох сторін, а далі справа за начинкою. Вона може бути абсолютно різною: м'ясо, риба, ікра, паштети, всіляке солодке наповнення. А випікати млинці кулінар пропонує на свинячому салі - це і буде наш секретний інгредієнт.

Інгредієнти для смачних млинців:

  • Молоко - 2 л
  • Борошно - 8-10 склянок (1040 г)
  • Яйця - 8 шт.
  • Шматочок сала - 50 г
  • Цукор - 4 ст. л.
  • Сіль - 2 ч. л.
  • Рослинна олія - 4 ст. л.

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Покрокове приготування млинців

8 яєць змішати з 4 склянками холодного молока. Додати 4 ст. л. цукру і 2 неповні ч. л. дрібної солі.

Міксером, на невисокій швидкості, змішати яйця і молоко, щоб вийшла однорідна суміш.

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтомВідомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

В отриману суміш додати 8 склянок попередньо просіяного борошна.

Міксером змішати борошно і яєчно-молочну суміш. Вийде не дуже густе тісто, по консистенції схоже на густу сметану.

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтомВідомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Продовжуючи змішувати тісто міксером, порціями додавати молоко, що залишилося, поки рідке тісто не стане по густоті як кефір, і буде легко текти c ложки. Кількість молока, що в результаті потрапило в тісто може бути до 2 літрів. Додати рослинну олію і перемішати.

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Сковорідку поставити на середній вогонь і добре розігріти. Шматочок свинячого сала насадити на вилку і змастити ним гарячу сковорідку.

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Важливо, щоб тісто повністю без проміжків розтеклося по всій сковорідці. Для цього зручно тримати сковорідку за ручку в руці і переливати ще рідке тісто по дну. Пропуски можна долити з ополоника.

Щоб контролювати готовність нижньої сторони Сергій пропонує піднімати край з одного боку. Час випічки кожної сторони - близько 1 хвилини.

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом

Далі залишилося лише облагородити млинці начинкою - і дуже смачна страва до улюбленого свята Масляної - готова!

Раніше кулінар також поділився рецептом оригінального салату "Цезар", з яким впорається навіть новачок.

Також ми писали, що Євген Клопотенко поділився рецептом класичного українського борщу на свинячих ребрах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя еда рецепт
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні послабили карантин: що тепер знову дозволено
В Україні послабили карантин: що тепер знову дозволено