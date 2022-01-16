Масляна в 2022 році: коли будемо пекти млинці і веселитися

Дати Масляної щорічно змінюються, оскільки залежать від церковного календаря і святкування Великодня. У 2022 році Великдень випадає на 24 квітня, а Великий піст пройде з 7 березня по 23 квітня.

Коли у 2022 році буде Масляна, і які існують традиції – читайте в матеріалі нижче.

Масляна у 2022 році почнеться з понеділка, 28 лютого і закінчиться в неділю, 6 березня. 7 березня розпочнеться Великий піст.

Свято Масляної дуже древнє і традиції з'явилися ще до християнства. Частково обряди збереглися ще з часів стародавніх слов'ян і язичницьких традицій. Тому Масляну багато людей за свято не вважають.

Традиції Масляної

На Масляну гуляють всі сім днів і кожен день має свою назву і традиції. Найважливіша традиція - млинці. Їх печуть у великій кількості, роблять з різними начинками та пригощають гостей, друзів і рідних.

Також на Масляну проходять народні гуляння, вечірні посиденьки, сватання, знайомство з батьками обранця або обраниці. Вважається, що чим веселіше відсвяткуєш Масляну – тим багатше і більш насиченим буде весь наступний рік.

На вулицях влаштовують масові заходи з конкурсами, іграми та забавами. Зазвичай там змагаються молоді люди.

Також Масляну в старовину використовували для того, щоб примирити та налагодити відносини в родині, подружитися з рідними свого чоловіка або дружини.

Останній день Масляної - Прощена неділя. У цей день слов'яни спалювали опудало Масляної, яке символізували зиму. У цей день прощаються із зимою і зустрічають весну.

Також в цей день заведено просити вибачення у рідних людей, у друзів і у всіх, кого ви коли-небудь образили.