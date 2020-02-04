Масляна 2020: дата та традиції свята

Масляна 2020 в Україні починається 24 лютого, і триватиме цілий тиждень, до 1 березня. При цьому у цього свята немає фіксованої дати. Це пов'язано з тим, що час свята залежить від дати Воскресіння Христового.

Масляну заведено відзначати за тиждень до Великого посту, який починається за 7 тижнів до Великодня. В цьому році православна Пасха випала на 19 квітня, а Великий піст починається 2 березня.

Наші предки відзначали Масляну дуже давно. Це язичницьке свято і воно символізує поклоніння Сонцю. Був час, коли воно збігалося з днем весняного рівнодення.

Коли прийшло християнство, то церква зберегла старий звичай зустрічі весни, але пов'язала його до початку Великого посту. Масляний тиждень називають сирним тижнем або м'ясопусною седмицею.

Це пов'язано з тим, що м'ясо в цей період їсти вже не можна, а сир, яйця і молоко – можна. При цьому саме з цих продуктів дозволено готувати страви на Масляну.

Головним символом Масляної є млинці, які символізують сонце. На млинці зазвичай запрошують гостей і самі ходять в гості. Млинці начиняють різними начинками. За традицією перший млинець віддавався убогим. Таким чином, люди поминали померлих родичів.

Масляна 2020 (фото: pixabay.com)

Що можна готувати на Масляну

Крім млинців люди готують пироги, вареники, сирники, оладки, пампушки, булочки та різну випічку. В останній день Масляної Прощену неділю головним блюдом на столі є яєчня.

У народі Масляна була довгоочікуваним святом, яке супроводжувалось гучними гуляннями, застіллями, іграми, піснями, катаннями з гір на санях, стрибками через багаття і спалюванням солом'яного опудала зими.

Нагадаємо, що в лютому 2020 українці отримають ще один вихідний. В цьому році високосний рік, і це означає, що в лютому буде не 28, як зазвичай, а 29 днів. При цьому 29 число випадає на суботу і внаслідок цього в українців буде додатковий вихідний день.

Раніше повідомлялося про те, що 2 лютого відбулося щорічне свято День бабака. В цей день в багатьох країнах традиційно спостерігають за поведінкою бабака, щоб визначити яка буде погода навесні.