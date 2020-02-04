Масленица 2020: дата и традиции праздника

Масленица 2020 в Украине начинается 24 февраля, и продлиться целую неделю, до 1 марта. При этом у данного праздника нет фиксированной даты. Это связано с тем, что время праздника зависит от даты Воскресения Христова.

Масленицу принято отмечать за неделю до Великого поста, который начинается за 7 недель до Пасхи. В этом году православная Пасха выпала на 19 апреля, а Великий пост начинается 2 марта.

Наши предки отмечали Масленицу очень давно. Это языческий праздник и он символизирующий поклонение Солнцу. Было время, когда он совпадал с днем весеннего равноденствия.

Когда пришло христианство, то церковь сохранила старый обычай встречи весны, но приурочила его к началу Великого поста. Масленичную неделю также называют сырной неделей или мясопустной седмицей.

Это связано с тем, что мясо в этот период есть уже нельзя, а сыр, яйца и молоко – можно. При этом именно из этих продуктов разрешено готовить блюда на Масленицу.

Главным символом Масленицы являются блины, которые символизируют солнце. На блины обычно приглашают гостей и сами ходят в гости. Блины начиняют различными начинками. По традиции самый первый блин отдавался бедным. Таким образом, люди поминали умерших родственников.

Масленица 2020 (фото: pixabay.com)

Что можно готовить на Масленицу

Кроме блинов люди готовят пироги, вареники, сырники, оладьи, пампушки, булочки и разную выпечку. В последний день Масленицы Прощеное воскресенье главным блюдом на столе является яичница.

В народе Масленица была долгожданным праздником, который сопровождался шумными гуляниями, застольями, играми, песнями, катаниями с горок на санях, прыжками через костер и сжиганием соломенного чучела зимы.

Напомним, что в феврале 2020 украинцы получат еще один выходной. В этом году високосный год, и это означает, что в феврале будет не 28, как обычно, а 29 дней. При этом 29 число выпадает на субботу и за счет этого у украинцев будет дополнительный выходной день.

Ранее сообщалось о том, что 2 февраля состоялся ежегодный праздник День сурка. В этот день во многих странах традиционно наблюдают за поведением сурка, чтобы определить, какая будет погода весной.