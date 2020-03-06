Маски не захистять від коронавіруса: у ВООЗ дали рецепт ефективного антисептика

Гелевий антисептик можна виготовити своїми руками (колаж РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, як правильно виготовити спиртовмісний гелевий антисептик

Коронавирус в Європі та багатьох інших країнах світу викликав цілий ряд фейкових новин та спекуляцій на тему нестачі засобів захисту, які можуть запобігати зараженню і поширенню COVID-19. Часто в них йдеться про антисептики, маски та респіратори.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповідали, що маски не є гарантованим способом вберегтися від небезпечної інфекції.

Так, експерти наголошують, що для здорових людей вони не стануть надійною "бронею" від коронавіруса, а ось для хворих, людей з характерними симптомами та медпрацівників такі маски настійно рекомендуються.

Ефективними заходами профілактики називають часте і ретельне миття рук, а також варто уникати людей із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Крім того, ВООЗ закликає відмовитися від розрахунку готівкою купюрами на користь безконтактних способів оплати, оскільки гроші можуть сприяти поширенню COVID-19.

Також на сайті організації опублікували рецепт спиртовмісної гелевого антисептика.

Цей засіб особистої гігієни можна виготовити своїми руками в домашніх умовах.

Зазначимо, що спиртовмісні антисептики вважаються більш ефективним засобом для знищення мікроорганізмів, ніж мило.

Для приготування 1 літра гелю необхідно використовувати 833,3 мл етилового спирту, 41,7 мл перекису водню і 14,5 мл гліцерину.

Інгредієнти необхідно розчинити з додаванням необхідної кількості кип'яченої або дистильованої води, а потім зберігати в герметичній ємності.

Гелевий антисептик для захисту від інфекцій можна виготовити самостійно - інструкція (Фото: wetransfer.com)

До речі, нещодавно ми писали про те, що український вчений Олександр Гриневич розповів, що коронавірус можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними його дослідження, було знайдено ефективне лікування від небезпечного віруса.