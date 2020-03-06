ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маски не защитят от коронавируса: в ВОЗ дали рецепт эффективного антисептика

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 23:05
Маски не защитят от коронавируса: в ВОЗ дали рецепт эффективного антисептика
Гелевый антисептик можно изготовить своими руками (коллаж РБК-Украина)

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как правильно изготовить спиртосодержащий гелевый антисептик

Коронавирус в Европе и многих других странах мира вызвал целый ряд фейковых новостей и спекуляций на тему нехватки средств защиты, которые могут предотвращать заражение и распространение COVID-19. Часто в них говорится об антисептиках, масках и респираторах.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказывали, что маски не являются гарантированным способом уберечься от опасной инфекции.

Так, эксперты подчеркивают, что для здоровых людей они не станут надежной "броней" от коронавируса, а вот для больных, людей с характерными симптомами и медработников такие маски настоятельно рекомендуются.

Эффективными мерами профилактики называют частое и тщательное мытье рук, а также стоит избегать людей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Кроме того, ВОЗ призывает отказаться от расчета наличными купюрами в пользу бесконтактных способов оплаты, так как деньги могут способствовать распространению COVID-19.

Также на сайте организации опубликовали рецепт спиртосодержащего гелевого антисептика.

Это средство личной гигиены можно изготовить своими руками и в домашних условиях.

Отметим, что спиртосодержащие антисептики считаются более эффективным средством для уничтожения микроорганизмов, чем мыло.

Для приготовления 1 литра геля необходимо использовать 833,3 миллилитра этилового спирта, 41,7 миллилитра перекиси водорода и 14,5 миллилитра глицерина.

Ингредиенты необходимо растворить с добавлением необходимого количества кипяченой или дистиллированной воды, а затем хранить в герметичной емкости.

Гелевый антисептик для защиты от инфекций можно изготовить самостоятельно - инструкция (Фото: wetransfer.com)

К слову, недавно мы писали о том, что украинский ученый Александр Гриневич рассказал, что коронавирус можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным его исследования, было найдено эффективное лечение от опасного вируса.

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом Украинцы в охваченной коронавирусом Италии рассказали про эпидемию, панику и мошенников
Новости Украины ВОЗКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь