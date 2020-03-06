Маски не защитят от коронавируса: в ВОЗ дали рецепт эффективного антисептика

Гелевый антисептик можно изготовить своими руками (коллаж РБК-Украина)

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как правильно изготовить спиртосодержащий гелевый антисептик

Коронавирус в Европе и многих других странах мира вызвал целый ряд фейковых новостей и спекуляций на тему нехватки средств защиты, которые могут предотвращать заражение и распространение COVID-19. Часто в них говорится об антисептиках, масках и респираторах.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказывали, что маски не являются гарантированным способом уберечься от опасной инфекции.

Так, эксперты подчеркивают, что для здоровых людей они не станут надежной "броней" от коронавируса, а вот для больных, людей с характерными симптомами и медработников такие маски настоятельно рекомендуются.

Эффективными мерами профилактики называют частое и тщательное мытье рук, а также стоит избегать людей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Кроме того, ВОЗ призывает отказаться от расчета наличными купюрами в пользу бесконтактных способов оплаты, так как деньги могут способствовать распространению COVID-19.

Также на сайте организации опубликовали рецепт спиртосодержащего гелевого антисептика.

Это средство личной гигиены можно изготовить своими руками и в домашних условиях.

Отметим, что спиртосодержащие антисептики считаются более эффективным средством для уничтожения микроорганизмов, чем мыло.

Для приготовления 1 литра геля необходимо использовать 833,3 миллилитра этилового спирта, 41,7 миллилитра перекиси водорода и 14,5 миллилитра глицерина.

Ингредиенты необходимо растворить с добавлением необходимого количества кипяченой или дистиллированной воды, а затем хранить в герметичной емкости.

Гелевый антисептик для защиты от инфекций можно изготовить самостоятельно - инструкция (Фото: wetransfer.com)

К слову, недавно мы писали о том, что украинский ученый Александр Гриневич рассказал, что коронавирус можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным его исследования, было найдено эффективное лечение от опасного вируса.