Лікарі зробили важливу заяву про коронавірус і готівку

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 може жити поза людським організмом

Коронавірус може передаватися за допомогою готівкових грошей. Про це заявили медики з Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише Yahoo News.

ВООЗ закликали відмовитися від розрахунку готівкою купюрами і перейти на безконтактні способи оплати.

"Гроші можуть сприяти поширенню COVID-19", - сказано в повідомленні.

Медики рекомендують після контакту з купюрами чи монетами терміново мити руки, обробляти їх спеціальними антисептиками. Крім того, після використання грошей не варто торкатися руками обличчя.

Нагадаємо, що найкращими профілактичними заходами є часте миття рук з милом (не менше 15-20 секунд), також варто уникати людей з симптомами ГРВІ.

Групами ризику є літні люди (найбільше ризикують ті, хто старше 80 років), а також люди з діабетом і проблемами з серцем.

До слова, в університетах, школах і дитячих садках України посилили заходи безпеки у зв'язку з поширенням коронавіруса. Наприклад, у КНУ імені Тараса Шевченка заявили про обмеження масових заходів і відмові від обміну студентами та відряджень викладачів за кордон.

Раніше ми писали про вісім головних міфів, пов'язаних з коронавірусом. Про правду і вигадку, пов'язані з COVID-19, можна прочитати в матеріалі.