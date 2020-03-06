Коронавірус в Україні: як відрізнити симптоми від інших захворювань

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус має один симптом, який відрізняє його від грипу та ГРВІ

Коронавірус в Україні на цей момент був офіційно підтверджений тільки в одного пацієнта – 36-річного жителя міста Чернівці, який нещодавно повернувся з Італії.

Станом на 6 березня в Україні було зафіксовано 9 випадків підозри на коронавірус, але тести зараження не підтвердили. Чимало шуму наробила історія про вагітну жінку і трьох дітей у Дніпропетровській області, які звернулися до медиків з симптомами, схожими на коронавірус. Варто відзначити, що глава сімейства близько тижня тому повернувся з Італії.

Сімейний лікар однієї зі столичних амбулаторій Святошинського району столиці Сергій Елшанський розповів, за якими симптомами можна відрізнити коронавірус від інших гострих респіраторних захворювань.

"Оскільки у світі зараз епідемія коронавірусу, кожного пацієнта ми обов'язково розпитуємо, де і як він провів останні три тижні. Важливо з'ясувати, чи не була людина в Китаї, Італії чи Ізраїлі, не контактувала з людьми з країн, де зафіксовані випадки небезпечного захворювання", - розповів сімейний лікар у коментарі для видання "Факти".

Елшанский зазначив, що чітка ознака коронавірусу – це поява сухості в роті на тлі високої температури. Кашель, який з'являється при захворюванні – сухий, як при коклюші.

"Людині важко відкашлятися, висока температура не збивається жарознижувальними таблетками – препарати потрібно вводити внутрішньом'язово або внутрішньовенно. При грипі теж різко підвищується температура – нерідко до 40 градусів, з'являється виражена ломота в тілі. Людині боляче дивитися на яскраве світло, чути гучні звуки. Це дратує і посилює головний біль, що виникла через інтоксикацію організму. Інші вірусні інфекції протікають легше", - додав Елшанский.

Також він розповів, що зараз в Україні курсують інші вірусні інфекції, у яких є схожі симптоми, як і з грипом, так і з коронавірусом.

"Випадки ротавірусної інфекції. Вірус спочатку вражає кишківник, викликаючи симптоми, схожі на отруєння: біль в животі, блювоту, діарею. Потім підвищується температура, починає дерти в горлі, з'являються виділення з носа. При зараженні риновірусом головний симптом — нестримний нежить. Щоб впоратися з ним, потрібно спочатку добре промити ніс, а потім закапати судинозвужувальні краплі. Температура може підвищитися, але максимально — до 38,2 градуса. Для аденовірусної інфекції характерно те, що на тлі підвищення температури спочатку з'являються першіння та біль у горлі, стає важко ковтати, а потім приєднуються нежить, кашель. Симптоми парагрипу схожі на ті, які виникають при грипі: висока температура, ломота, однак до кінця першого дня починається нежить або уражається горло", - повідомив сімейний лікар.