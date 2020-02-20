Всі в масках і спокійні: відео з салону літака з Уханя

Евакуація українців з Уханя підходить до кінця. Всі люди, яких доставили з Китаю через спалах коронавіруса, абсолютно здорові і пройшли три санітарних перевірки. Літак авіакомпанії SkyUp здійснив додаткову заправку в Борисполі і тепер вилетів до Харкова, де, за останніми даними, приземлився.

З'явилося відео, на якому показано, як летіли українці додому. У ролику показано, що на борту панує розслаблена атмосфера. На людях надіті медичні маски, також їм готують їжу.

Українці з Уханя повертаються додому (фото: Типова Україна)

Українці з Уханя повертаються додому (YouTube)

За останньою інформацією, літак з Уханя приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. До літака вже підігнали трап, але пасажири поки не виходять.

Після того, як всі люди пройдуть паспортний контроль і чергові вимірювання температури, їх посадять у автобуси і відвезуть в медцентр Нацгвардії в Нових Санжарах.

Зазначимо, що у Нових Санжарах не вщухають протести. Люди блокують дороги і йдуть на сутички з поліцейськими.