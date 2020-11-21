Маска на вулиці та під носом: у поліції пояснили, за що будуть і не будуть штрафувати

В Україні ввели штрафи за відсутність маски (колаж РБК-Україна)

У поліції детально розповіли про штрафи за порушення маскового режиму

В Україні почали штрафувати за відсутність масок в громадських місцях під час карантину. Віднині порушникам з 21 листопада доводиться платити за своє легкодумство від 170 до 255 гривень.

Правоохоронці пояснили, як мають намір контролювати масковий режим, у яких випадках будуть штрафувати та чому у нього немає певної суми. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У керівництві патрульної поліції Києва зазначили, що недотримання правила про обов'язкове носіння масок або респіраторів винесли в окрему статтю адміністративних правопорушень. У ньому вказується, як повинна бути надіта маска.

Що вважається порушенням

Маска чи респіратор мають закривати ніс та рот.

Таким чином "популярна" звичка носити маску під носом - порушення правил.

Не спрацює також спосіб тримати її на лікті, на голові, вирізати в середині отвір або просто малювати маску на обличчі фарбою - мовляв, ось вона на мені. У поліції пояснили, що тепер все це вважається порушенням.

Де потрібні маски і навіщо носити документи

Як зазначають правоохоронці, в масках необхідно перебувати в громадських будівлях і в транспорті.

А от про вулиці поки не йдеться.

Ще один нюанс - громадяни повинні носити з собою документи, адже встановлювати особу правопорушника можуть навіть у відділенні поліції.

Як будуть штрафувати

Щодо градації суми штрафу від 170 до 255 гривень "копи" кажуть, що точну цифру будуть визначати стосовно порушників виходячи з конкретних обставин.

"Спочатку ми будемо попереджати і говорити про те, що громадяни повинні усунути правопорушення", - зазначив перший заступник керівника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Також повідомляється, що кількість патрулів збільшать.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня і набули чинності деякі заборони.